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韓正將赴聯合國大會 中國國家正副主席罕見同時訪美

記者張鈺琪／綜合報導
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中國國家副主席韓正。（新華社）
中國國家副主席韓正。（新華社）

在中國國家主席習近平本月23日至25日訪美之際，中國外交部23日宣布，國家副主席韓正將於24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論，兩人行程將有兩天重疊。

據中國外交部官網消息，外交部發言人郭嘉昆22日宣布，韓正將於9月24日至26日赴紐約出席第81屆聯合國大會一般性辯論。與會期間，韓正還將出席中方舉辦的全球發展倡議五周年高級別對話會，並見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人。

郭嘉昆表示，今年是「新中國恢復聯合國合法席位55周年」，韓正與會期間，將全面闡釋中方對當前國際形勢、重大國際和地區問題以及聯合國工作的看法主張，介紹中國踐行多邊主義、促進世界和平與發展的有力行動，推動國際社會重振聯合國權威與作用，彙聚改革完善全球治理的更大合力，向著構建人類命運共同體的正確方向攜手前行。

近年中國出席聯大一般性辯論的層級不一。2023年9月，韓正曾出席第78屆聯大一般性辯論，並會見聯合國秘書長古特瑞斯、美國國務卿布林肯、美國氣候特使柯瑞，以及多國領導人；2024年第79屆聯大由中共政治局委員、大陸外長王毅出席；2025年第80屆則由中國國務院總理李強赴紐約與會。

習近平上次親自赴美出席聯合國大會是2015年他訪美時，在結束西雅圖及華府的國事訪問行程後，他再續赴紐約出席聯合國成立70周年系列峰會。

精華 FAQ

  • 韓正將於9月24日至26日赴紐約，出席第81屆聯合國大會一般性辯論，並參與中方舉辦的全球發展倡議5周年高級別對話會。

  • 因為習近平9月23日至25日訪美、韓正9月24日至26日赴紐約，兩人的美國行程重疊2天，形成中國國家正副主席同時訪美的罕見情況。

  • 韓正預計會見聯合國秘書長、第81屆聯大主席及有關國家領導人，並闡釋中方對國際形勢與聯合國工作的看法，強調多邊主義、和平發展與全球治理改革。

習近平 聯合國 韓正

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