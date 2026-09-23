中學者：美對台軍售將愈來愈難 中方會有更多制約手段

中國學者預料，美國仍會對台軍售。(路透)

華府 川習二會24日將登場，如何影響美國對台軍售 受矚目。中國學者預料，美國仍會對台軍售，但將推遲至今年底中美元首四次會晤告一段落後分批進行。不過美國將「愈來愈難」對台軍售，因為中方「會有更多手段來制約」。

中國國家主席習近平 今起訪美，中國記協昨天在北京舉行新聞茶座，邀請北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波、副研究員孫成昊，針對「高層交往與中美關係」進行解讀並回應記者提問。

周波表示，習近平訪美期間「一定會談到台灣問題」，並提到川普5月訪陸期間沒怎麼談台灣，但是在回程的空軍一號上稱不會跨越9500哩去打一場仗、對台軍售還沒決定，「這是里程碑的意義」，是美國對華政策上的巨大轉折點。

孫成昊則認為，即便川普政府對台政策有細微調整，但美國整體對台政策「沒有發生根本性變化」，比如還是會對台軍售。他表示，川普是交易性格的總統，將對台軍售做為中美關係的籌碼，「所以川普會一直拖到最後，因為一旦軍售，這個籌碼就失效了」。

孫成昊預估，美國對台軍售時間點落在今年底，一方面因為川普面臨期中選舉壓力，另一方面是中美元首今年的四場會晤告一段落。他並指，美方可能不會拋出一次性、大規模軍售方案，而是分批次賣，但武器數量與等級並不會縮減，因為川普要面對國內與國會壓力。

周波則稱，美國會發現愈來愈難對台售武，如果美國做對於中國來說是損害中國利益的事，中國會有更多手段來制約。

至於中方期待在川習二會上，美方就台灣問題有何回應？周波表示，中方希望美方堅持「一個中國」立場一貫，如果美方能說「不支持台獨」、「反對台獨」甚至「支持中國和平統一」更好，但退而求其次，美國最該做的是促使台灣當局和中國進行對話。孫成昊也認同要推動兩岸交流，強調兩岸關係在今年「有比較好的契機」。