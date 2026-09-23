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台前官員：中拋817公報測美底線 若提恐激起共和黨反中

記者張文馨／台北報導
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習近平與川普5月14日在北京人民大會堂會面。（路透）
習近平與川普5月14日在北京人民大會堂會面。（路透）

媒體引述知情人士說法指出，中國國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依1982年美中簽署的「817公報」停止對台軍售。熟悉美中台事務的前資深外交官員表示，相關報導更像是放話測風向，以及了解美國底線。

政治大學國際關係中心兼任研究員嚴震生表示，這趟是習近平訪問華府，理當客隨主便，要提出落實817公報的要求，很不恰當，現在也不是時候。

嚴震生說，他認爲相關報導可信度有限，實際上，川普5月訪中時做出了若干的妥協，包含姿態非常低調，也跟北京談到有關對台軍售的議題；習近平如果在訪美時喧賓奪主，提出落實817公報的要求，可能會激起美國共和黨的反中聲浪，得不償失；更何況，在817公報的法律位階之上，還有要求美國要對台出售防衛性武器的台灣關係法。

東海大學政治系教授邱師儀表示，在5月川習會前，就有一批籌備中、價值140億美元的軍售案至今未批准，顯然習近平從中看到川普態度鬆動的可能性，意欲加壓。

邱師儀指出，要問的是，當習近平對川普談到817公報，是不是有幕僚能提醒川普「這不是一場單純的政治秀，而是攸關美國在印太地區和第一島鏈的基本利益，也就是台灣」；也可以問，中國拿什麼東西才足夠交換川普說這個話，是稀土、電池材料還是伊朗問題。

邱師儀指出，如果川普真的這麼說，對台灣的傷害無以復加，賴政府要早做危機處理。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，對於三項聯合公報的文字詮釋，美國過去40年來都是依自身利益詮釋；817公報中說的是，美國以中國和平解決兩岸分歧，作為是否執行逐次遞減對台軍售以至最終解決的前提條件，而習近平的和統方針與圍台軍事脅迫，確實存在爭議。

此外，黃介正表示，川普即使屈從習近平的要求，可能僅在其任內有效，多數國會議員將不贊同，必有爭議。

精華 FAQ

  • 報導指出，習近平本周訪美時，可能要求川普依1982年美中簽署的817公報，停止對台軍售。受訪者認為，這更像是對美方底線的測試，而非立即可行的正式政策轉向。

  • 因為這是習近平訪問華府，理應尊重主客之分；若在此時要求落實817公報，恐被視為喧賓奪主，也可能刺激美國共和黨的反中聲浪，反而讓北京付出更大政治代價。

  • 學者認為，若川普真的在軍售議題上讓步，對台灣衝擊極大，但效果可能只限於其任內；由於國會多半不會贊同，且台灣關係法仍要求美國出售防衛性武器，爭議將持續擴大。

共和黨 習近平 華府

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中學者：美對台軍售將愈來愈難 中方會有更多制約手段

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控台才是挑釁者？傳習將向川普提817公報施壓對台軍售

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