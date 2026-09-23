控台才是挑釁者？傳習將向川普提817公報施壓對台軍售

習近平24日與川普會談，預計可能會提到對台軍售問題。（路透）

路透22日報導，知情人士表示，中國國家主席習近平 本周訪美期間，預料將向川普 總統施壓，要求依1982年美中簽署的「817公報」停止對台軍售 ，並可能在美國國家檔案局提出這項要求。

根據「817公報」，美國表示準備逐步減少對台軍售，也不尋求長期向台北出售武器。不過，時任美國總統雷根在隨附備忘錄中表示，美國願意減少對台軍售，「絕對以中國持續致力於和平解決」兩岸分歧為條件。三名消息人士告訴路透，中方可能在會談中提出對「817公報」的解讀。

路透這篇從華盛頓發出的獨家報導引述消息人士表示，中國已要求美國停止交付台灣已訂購的武器。其中一人說，習近平可能會「向川普強調，台灣才是挑釁者，也是美中關係不穩定的唯一來源，而且台灣才是改變現狀的一方」。消息人士補充，作為交換，中國提出協助就中東戰爭向伊朗施壓。

中國外交部未回應詢問。中國官媒人民日報22日表示，如果台灣問題處理不當，可能把中美關係推向「非常危險的局面」。

台灣外交部表示，持續密切追蹤中美高層交流進展，同時與美保持「良好的溝通」。

川普政府於去年批准價值110億美元的對台軍售案，是史上最大的一筆。然而，第二筆價值約140億美元的軍售案已擱置數月。川普曾表示他將暫緩該軍售案，並稱其為「非常好的談判籌碼」。根據1982年發布但2020年才解密的對台「六項保證」，美國並未設定結束對台軍售日期，也沒有同意在對台軍售前與北京事先磋商。

白宮24日將大陣仗迎賓，美軍各軍種共479名官兵組成儀仗隊，沿白宮南側車道列隊，現場展示兩國國旗。習近平夫婦抵達時，美國陸軍號角隊將在南門廊奏響迎賓號角，由川普與梅蘭妮亞親自迎接。24日晚間，白宮將在東廳舉行國宴，美方賓客星光熠熠。