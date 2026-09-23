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WSJ：習近平要求21響禮炮「最高規格禮遇」川普點頭有策略考量

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（...
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（美聯社）

中國國家主席習近平希望即將展開的美國之行以「國是訪問」規格進行，享有最高層級外交禮遇，包括儀隊、21響禮炮，以及在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式。華爾街日報22日報導，雙方花了數周才就相關安排達成協議。

這將是習近平十多年來首次對美國進行國是訪問。比起本周可能在華府宣布的內容，圍繞訪問名稱展開的低調角力，更能說明這場峰會真正的重點。

參與籌備的人士表示，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）深度參與，擔任兩國政府間的溝通橋梁，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也扮演重要角色。在華府同意北京要求前，雙方曾就這趟訪問該如何定義交鋒。一名白宮資深官員指出，美國總統川普將比照習近平5月在北京接待他的規格給予禮遇，希望給習近平留下深刻印象，並在11月期中選舉前維持雙方關係穩定。

習近平對權力的掌控仍然穩固，但周遭壓力正在增加。北京的政策顧問表示，他堅持美方接待規格應與北京相當，包括同樣為期兩天的訪問及國宴，希望藉此展現自己受到世界最強大國家總統以平等地位接待的形象。

不過，過去數十年，美國官員更重視具體成果，中國大陸領導人則看重禮儀、面子與尊重；這次習近平與川普卻都希望這場會面在外界看來成功。對兩個幾乎互不讓步的政府而言，雙方同樣重視場面，本身就是罕見轉變。

美國國務院前亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）認為，川普不少顧問更傾向以強硬方式應對中國，但川普給予習近平高規格禮遇有策略考量，希望藉此讓美中關係維持一定秩序。一場能展現習近平在海外受到尊重的峰會，也將有利於他的國內形象。

另一名白宮資深官員表示，美方希望再次確認雙方在今年稍早北京峰會做出的承諾，尤其是至今避免貿易戰重燃的關稅休戰。但兩位領導人最在意的議題，也正是對方最不願讓步的地方：川普希望中國對德黑蘭施壓，而中國正是伊朗最重要的經濟命脈之一；習近平則預料將繼續設法促使川普更明確表態反對台灣獨立，並施壓華府暫緩一項延宕已久的對台軍售案。

整體而言，峰會可能觸及的實質議題都刻意維持在有限範圍內，更棘手的問題則不會擺上談判桌。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）更表示，華府最強大的籌碼，也就是半導體出口管制，甚至不在討論範圍內。

華爾街日報指出，盛大儀式是一場賭注，並非成功的保證，對習近平尤其如此；他把自己的國內聲望押在峰會能否順利進行，但面對的卻是最難以預測的川普。華府分析人士表示，川普以私人關係作為對華政策的重要基礎，但也可能某天一早醒來，突然認為自己對中國太過軟弱。

精華 FAQ

  • 習近平希望此行以國是訪問規格進行，包含儀隊、21響禮炮、白宮南草坪正式歡迎儀式與國宴，並要求接待規格與北京對川普的安排相當。

  • 報導指出，川普此舉帶有策略考量，除希望給習近平留下深刻印象，也想維持美中關係秩序，並在11月期中選舉前避免局勢再度惡化。

  • 峰會實質議題範圍有限，主要聚焦延續關稅休戰、川普要求中國對伊朗施壓，以及習近平尋求華府更明確反對台灣獨立並延後對台軍售。

習近平 川普 龐德偉

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