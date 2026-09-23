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美中有「AI通報新制」其實就貝森特、何立峰兩人的熱線

記者顏伶如／綜合報導
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財政部長貝森特(Scott Bessent)20日與中國國務院副總理何立峰會面時，提出美中之間將成立有關人工智慧(AI)安全的全新「通報機制」(notification mechanism)。Politico新聞網站22日報導，四名知情人士表示，AI「通報機制」提議的實質內容其實比字面名稱來得簡單，就是貝森特與何立峰之間設立一條熱線電話而已。

報導指出，徒有其表的安排顯示「川習會」本周登場之前，美中雙方對於AI合作並沒有熱烈追求的意願。儘管各界對於AI功能日趨強大所帶來的國家安全風險感到憂慮，但華府與北京仍處於更廣泛的科技軍備競賽當中，在先進晶片管制等議題上意見嚴重分歧。

消息人士說，貝森特提出的全新「通報機制」還沒有獲得中方官員公開表示同意。根據提議，這套機制將讓貝森特與何立峰在發生涉及國安的AI相關事件時彼此聯繫。

一名曾經聽取簡報的消息人士說：「通報機制基本上就是貝森特與何立峰兩人而已，不是由專家組成的組織。」

另一名知情人士則指出，所謂的通報機制「根本是胡說八道」。

報導指出，至少在目前來說，貝森特描述的機制並不是美中兩國政府用來報告或共同因應AI威脅的系統。對於呼籲美中兩國在AI領域應該加強合作的倡議人士來說，這個發展反映了令人失望的現實。

貝森特21日接受CNBC新聞頻道「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，「通報機制」將是一條溝通管道，出現突發事件時可以聯絡的專線，「好讓我們保持常態溝通，尤其是發生某些突發狀況時」。

貝森特在節目中同時表示，美中兩國已經拍板「美中AI對話」，雙方代表大約兩個月之後將於深圳會面。他說：「我覺得重要的是開始對話。」

川普日前在愛爾蘭訪問時對媒體表示，美國在AI領域領先中國，「我想要保持現況」

精華 FAQ

  • 根據報導，這套所謂的AI通報機制並非完整的合作組織或跨部門系統，而是由貝森特與何立峰直接聯繫的熱線，用於處理突發國安相關AI事件。

  • 因為報導指出，機制只是一條兩人之間的溝通管道，沒有專家團隊或制度化程序，也尚未獲中方公開同意，因此被批評只是表面上的安排。

  • 報導顯示，美中雖然開始談AI安全與對話，但在先進晶片管制和科技競爭仍然激烈的背景下，雙方對實質合作並沒有強烈推動意願。

貝森特 國務院 川習會

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