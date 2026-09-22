我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

美國務院中文發言人稱「對台政策沒變」 但未回應對台軍售議題

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

川習會即將在美國登場，美國國務院中文發言人賈博（Jakob Lengacher）22日接受美國之音專訪時表示，美國對台政策沒有改變，並持續支持台灣有意義參與國際組織。至於對台軍售等問題，他以川習即將會晤及軍售應由國防部回應為由，未透露更多資訊。

賈博表示，川普和習近平今年已經有一次面對面見面了，也不排除他們今年晚些時候會再次見面。

問及美中關係的競爭與合作關係，賈博引述美國國務卿魯比歐所說，21世紀的走向是由美中關係來決定的，不管是什麼領域都會有影響。他表示，美中關係會影響到各個領域。就在習近平即將來訪華盛頓之際，拭目以待兩國元首會討論什麼話題。

在台灣議題方面，賈博強調，美國還是支持台灣有意義地參與國際組織，包括APEC。他表示，台灣像APEC的其他經濟體成員一樣，都向亞太地區的經濟繁榮發揮作用。

他也重申，美國的對台政策依然沒有改變，45年多以來沒有改變。美國反對任何一方改變現狀，我們關注的是整個地區的和平穩定。

至於美中貿易平衡及近期對台軍售等議題，賈博則未透露更多資訊。他表示，考量川普與習近平即將舉行會晤，不便提前討論兩國領導人可能觸及的議題；對於近期是否暫緩公布對台軍售案，他則表示相關問題應向美國國防部詢問，自己無法評論。

精華 FAQ

  • 賈博表示，美國對台政策45年多以來沒有改變，仍反對任何一方片面改變現狀，並強調美方關注的是台海及整個區域的和平與穩定。

  • 賈博重申，美方持續支持台灣有意義地參與國際組織，尤其包括APEC。他認為台灣與其他經濟體成員一樣，能對亞太地區的經濟繁榮作出貢獻。

  • 賈博表示，因川普與習近平即將會晤，不便提前透露可能討論的議題；至於對台軍售是否暫緩公布，他則稱相關問題應由美國國防部回應，自己無法評論。

軍售 國務卿 習近平

上一則

川普新計畫：1年收最多1萬7500難民「南非白人為主」

下一則

川習會在缺乏共識下登場 華郵：密集會晤已讓美國收斂公開挺台

延伸閱讀

美中短期降溫難改長期競爭 學者：對台軍售讓步空間更低

美中短期降溫難改長期競爭 學者：對台軍售讓步空間更低
川習會台灣議題受矚 學者分析「3觀察指標」

川習會台灣議題受矚 學者分析「3觀察指標」
「習訪美定談台灣」中學者：對台軍售料推至年底分批進行

「習訪美定談台灣」中學者：對台軍售料推至年底分批進行
川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

川習會前夕 台外長：台美要去管理中國 在野：一廂情願

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案