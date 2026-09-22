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川習華府會前 北京劃紅線 謝鋒：台灣問題等4紅線不容挑戰

編譯周辰陽／即時報導
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中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂與美國總統川普出席國宴時舉杯致意。)...
中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂與美國總統川普出席國宴時舉杯致意。)美聯社)

中國駐美大使謝鋒23日在《人民日報》撰文警告，在中國國家主席習近平與美國總統川普本周於華府會面前夕，中國有4條紅線「不容挑戰」，包括「台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利」。

路透報導，習近平將訪美與川普舉行峰會，中美雙方都希望穩定因貿易、台灣等爭議而蒙上陰影的雙邊關係。謝鋒在文章中指出，「管控分歧重在誠信」，美方應停止炮製所謂「國家安全」「經濟失衡」「強迫勞動」等名目，對中濫施遏制打壓。

謝鋒進一步表示，分歧並不可怕，中美合作則兩利，對抗則俱傷；元首外交是中美關係的「定盤星」。他寫道：「中國的主權、安全和發展利益不容侵犯，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。中國堅持走和平發展道路，希望美方相向而行，以中美和平共處促進世界和平安寧。」

《人民日報》23日另一篇署名「鐘聲」的評論指出，美方抱持錯誤的對中認知，放不下所謂「戰略競爭」執念，是中美關係近年反覆陷入困難的根本原因。「鐘聲」意為「中國之聲」，是該報用於表達外交政策觀點的筆名。

文章未進一步說明，但稱中美雙方應珍惜當前來之不易的良好勢頭，把準方向、排除干擾。文章補充：「美方尤其需要保持政策的連續性和穩定性，信守承諾，以中美合作的正面預期為雙邊關係和兩國發展注入確定性。」

精華 FAQ

  • 謝鋒點名4條紅線，分別是台灣問題、民主人權、道路制度與發展權利，並強調中國的主權、安全和發展利益不容侵犯。

  • 他要求美方停止以「國家安全」「經濟失衡」「強迫勞動」等名目對中施壓，改以誠信管控分歧，避免讓雙邊關係持續惡化。

  • 評論認為，美方抱持錯誤的對中認知，仍沉迷所謂戰略競爭，是近年中美關係反覆陷入困難的根本原因，並呼籲保持政策連續與穩定。

華府 謝鋒 習近平

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