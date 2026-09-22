我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

川習會前 美中AI拚輸贏 卻先談風險熱線

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）的峰會即將登場，人工智慧是議題之一。...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）的峰會即將登場，人工智慧是議題之一。(路透)

美國總統川普與中國國家主席習近平將於24日在華府會談，人工智慧成為雙方新焦點。兩國官員正籌備AI對話，並討論建立通報國安風險的熱線；美方同時持續批評中國企業複製美國AI模型。24日晚間國宴預料還將有OpenAI、Google與輝達等美國科技巨頭高層出席。

紐約時報報導，美中AI競爭愈激烈，合作空間愈窄。美國愈來愈擔心AI可能協助中國發動網攻、破解軍事密碼，也有人主張進一步限制中國取得美國晶片與其他AI技術。川普卻採取相對寬鬆的路線，反對州政府管制AI，並放寬拜登政府時期的部分對中科技限制。

川普政府今年已核准有限數量的輝達H200晶片輸中。輝達及支持者主張，如果完全禁止中國取得美國晶片，反而可能迫使華為等中國企業更快發展自己的AI晶片。美中貿易休戰也普遍預料將延長，其中包括暫停制裁數千家中國企業。

美國財長貝森特20日與中方官員會談後表示，雙方已討論建立AI國安事件通報制度。他說，重點首先是「開始對話」。美中預計約兩個月後在深圳再次討論AI，議題可能包括失控代理人、非國家行為者利用AI發動網攻，以及生物武器等風險。

一些專家肯定美中增加AI對話的構想。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）說：「我認為兩國業界都感覺到，至少有必要就AI治理展開某種形式的對話。」

不過，許多分析人士認為，這類會談更可能停留在交換定義與原則，而非採取具體行動。美國政府要求本國企業將最先進的AI模型提交政府審查，但對中國企業開發的這類開源AI模型，並沒有提出類似要求。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析師梅塔（Aalok Mehta）表示，美中仍有一些共同點。中國決策者也一直在思考AI安全問題，並考慮加強政府介入，以更深入了解AI實驗室的運作情況。

然而，分析人士認為，雙方短期內較可能先交換定義與原則，而不是談出具約束力的共同規則。美國目前要求企業把最先進AI模型提交政府審查，但對中國企業普遍採用的開源模型沒有相同制度。中國官員也在思考AI安全問題，卻同樣不願接受可能削弱競爭力的限制。

問題在於，雙方彼此缺乏信任。美國指控中國企業透過「蒸餾」取得美國AI技術，並考慮加強半導體出口管制；中國則擔心，美方提出的安全規則其實是要把自身技術優勢固定下來。CSIS資深顧問卡根（Edgard D. Kagan）因此認為，目前很難建立超越象徵意義的機制。美中都開始承認AI可能帶來共同國安風險，但兩國同時又不願為了安全讓自己的競爭力受限，這也將成為川習會最難處理的新課題之一。

精華 FAQ

  • 雙方官員正籌備AI對話，重點之一是建立通報國安風險的熱線，讓涉及AI的重大安全事件能先行溝通，避免誤判與升高衝突。

  • 美方擔心AI可能被中國用來發動網攻、破解軍事密碼，甚至協助生物武器等風險，因此有人主張進一步限制中國取得美國晶片與AI技術。

  • 因為美中互信不足，雙方都想掌握技術優勢，又不願為安全犧牲競爭力；因此會談較可能停留在交換定義與原則，難形成具約束力規則。

川習會 習近平 OpenAI

上一則

習近平將訪美 華府獨派僑團擬辦「和平抗議遊行」

下一則

川普聯大宣示「贏者全拿」紐時解析第2任期權力觀

延伸閱讀

川習會將觸及AI議題 專家：可能討論技術與治理工具

川習會將觸及AI議題 專家：可能討論技術與治理工具
川習會倒數4天 美中同意建立AI對話機制 貝森特曝談判「非常成功」

川習會倒數4天 美中同意建立AI對話機制 貝森特曝談判「非常成功」
川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

川習會前持續角力 港媒：中美擬合併經貿AI對話 一次談3大議題

川習會前持續角力 港媒：中美擬合併經貿AI對話 一次談3大議題

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案

中國女為快速入籍從軍 離婚又嫁中國男 涉造假投案