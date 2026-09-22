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路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2017年7月8日在德國漢堡出席20...
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2017年7月8日在德國漢堡出席20國集團峰會場邊會談。（美聯社）

路透22日報導，知情人士表示，中國國家主席習近平本周訪美期間，預料將向美國總統川普施壓，要求依1982年《八一七公報》停止對台軍售，並可能在美國國家檔案館提出這項要求。

根據《八一七公報》，美國表示準備逐步減少對台軍售，也不尋求長期向台北出售武器。不過，時任美國總統雷根在隨附備忘錄中表示，美國減少對台軍售的意願，「完全取決於中國持續致力於和平解決」與台灣的歧見。3名消息人士告訴路透，中方可能在會談中提出對《八一七公報》的解讀。

消息人士還表示，中國已要求美國停止交付台灣已訂購的武器。其中一人說，習近平可能會向川普強調，「台灣才是挑釁者，也是美中關係不穩定的唯一來源，而且台灣才是改變現狀的一方」。消息人士補充，作為交換，中國提出協助就中東戰爭向伊朗施壓。

中國外交部未回應詢問。中國官媒人民日報22日表示，如果台灣問題處理不當，可能把中美關係推向「非常危險的局面」。

一名白宮官員表示，川普將很快決定新的對台軍售案。該官員補充指出，川普第一任期批准的對台軍售多於歷來任何一位美國總統；第二任期首年批准的軍售，也超過前總統拜登4年任期總和。

精華 FAQ

  • 消息人士稱，習近平預料將要求川普依1982年《八一七公報》停止對台軍售，並可能在美國國家檔案館提出此訴求，藉此影響美方對台政策走向。

  • 公報內容指出，美國表示準備逐步減少對台軍售，也不尋求長期對台售武；但雷根備忘錄又強調，減少軍售的前提，是中國持續致力於和平解決兩岸歧見。

  • 白宮官員表示，川普將很快決定新的對台軍售案，並強調他第一任期批准的軍售量高於歷來任何總統，第二任期首年批准的軍售也超過拜登4年任期總和。

習近平 川普 軍售

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