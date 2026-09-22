整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

川普與習近平將於24日在白宮會面。圖為今年5月15日，習近平在北京中南海迎接到訪的川普。（美聯社）

川普 與習近平 24日將在白宮會面。美中貿易休戰能延長多久，以及稀土、對台軍售和伊朗戰爭怎麼談，是這次峰會的主要看點。

一、關稅休戰能延多久？

美中關稅休戰安排預定11月10日到期。中國希望將休戰延長至川普任期結束，美國則傾向先延長六個月，以便持續檢視北京是否履行承諾。雙方也在討論對各自約300億美元商品調降關稅。

二、川普能拿多少訂單？

川普希望在期中選舉前，拿出波音飛機和農產品採購成果。中國先前承諾購買200架波音飛機，美方稱已有進展，但波音執行長淡化了川習會 期間追加大單的預期。白宮也表示，中國承諾2026年至2028年每年至少採購170億美元的美國農產品。這次美方還希望中國進一步開放美國牛肉進口。

三、稀土與科技限制怎麼交換？

美國要求中國放寬稀土和關鍵礦物出口；中國則要求美國延後實施一項規定，該規定將限制數千家中國企業取得美國先進技術。中國掌握全球約90%的稀土金屬合金與磁鐵產量，稀土供應是北京的重要籌碼。

四、台灣會不會成為談判籌碼？

川普曾把最高140億美元的對台軍售案稱為「談判籌碼」。知情人士說，北京還希望美國把沿用數十年的「不支持台獨」改口為「反對台獨」。美國國會議員要求川普，直接駁回中國對美國軍售及安全合作提出的反對意見。

五、習近平會對伊朗施壓嗎？

中國是伊朗石油的最大買家。美方希望習近平運用影響力向德黑蘭施壓，雙方也將討論中國與伊朗的金融往來。但北京至今沒有明顯的施壓意願。美國上月宣布加強對伊朗的經濟施壓時，並未對中國銀行祭出懲罰措施。

六、AI能談出什麼？

美中已討論建立AI對話機制，包括針對涉及國家安全的AI事件設立通報管道。不過，兩國在AI領域競爭激烈，分析人士認為，雙方恐怕難以達成超越象徵性協議的成果。