我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普與習近平將於24日在白宮會面。圖為今年5月15日，習近平在北京中南海迎接到訪...
川普與習近平將於24日在白宮會面。圖為今年5月15日，習近平在北京中南海迎接到訪的川普。（美聯社）

川普習近平24日將在白宮會面。美中貿易休戰能延長多久，以及稀土、對台軍售和伊朗戰爭怎麼談，是這次峰會的主要看點。

一、關稅休戰能延多久？

美中關稅休戰安排預定11月10日到期。中國希望將休戰延長至川普任期結束，美國則傾向先延長六個月，以便持續檢視北京是否履行承諾。雙方也在討論對各自約300億美元商品調降關稅。

二、川普能拿多少訂單？

川普希望在期中選舉前，拿出波音飛機和農產品採購成果。中國先前承諾購買200架波音飛機，美方稱已有進展，但波音執行長淡化了川習會期間追加大單的預期。白宮也表示，中國承諾2026年至2028年每年至少採購170億美元的美國農產品。這次美方還希望中國進一步開放美國牛肉進口。

三、稀土與科技限制怎麼交換？

美國要求中國放寬稀土和關鍵礦物出口；中國則要求美國延後實施一項規定，該規定將限制數千家中國企業取得美國先進技術。中國掌握全球約90%的稀土金屬合金與磁鐵產量，稀土供應是北京的重要籌碼。

四、台灣會不會成為談判籌碼？

川普曾把最高140億美元的對台軍售案稱為「談判籌碼」。知情人士說，北京還希望美國把沿用數十年的「不支持台獨」改口為「反對台獨」。美國國會議員要求川普，直接駁回中國對美國軍售及安全合作提出的反對意見。

五、習近平會對伊朗施壓嗎？

中國是伊朗石油的最大買家。美方希望習近平運用影響力向德黑蘭施壓，雙方也將討論中國與伊朗的金融往來。但北京至今沒有明顯的施壓意願。美國上月宣布加強對伊朗的經濟施壓時，並未對中國銀行祭出懲罰措施。

六、AI能談出什麼？

美中已討論建立AI對話機制，包括針對涉及國家安全的AI事件設立通報管道。不過，兩國在AI領域競爭激烈，分析人士認為，雙方恐怕難以達成超越象徵性協議的成果。

精華 FAQ

  • 這項休戰預定11月10日到期，中國希望延到川普任期結束，美國則傾向先延6個月，便於持續檢視北京是否履約；雙方也在討論對各自約300億美元商品調降關稅。

  • 川普希望在期中選舉前端出政績，包括波音飛機採購、農產品大單與美國牛肉進口開放。白宮稱中方已承諾2026年至2028年每年採購至少170億美元美農產品，但追加大單仍不明朗。

  • 敏感議題包括稀土與科技限制交換、對台軍售與美方對台立場表述、以及要求中國向伊朗施壓。另有AI對話機制可望建立，但多被視為象徵性安排，難出現重大突破。

川習會 習近平 川普

上一則

5大電視台暫停聯訪川普 白宮停機坪剪綵「沒有主流新聞台報導」

延伸閱讀

川習二會可能談什麼？估關稅、AI、台灣議題等6大重點

川習二會可能談什麼？估關稅、AI、台灣議題等6大重點
路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步
紐時：川習會前美中表面和緩 檯面下小動作不斷

紐時：川習會前美中表面和緩 檯面下小動作不斷
華府要求台灣官員少訪美 紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

華府要求台灣官員少訪美 紐時：川普不願台灣成絆腳石摧毀美中關係

熱門新聞

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

2026-09-21 17:10
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32
丹麥首相佛瑞德里克森、格陵蘭自治政府總理尼爾森，以及歐盟執委會主席馮德萊恩，9月6日走訪格陵蘭庫爾諾克。（美聯社）

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

2026-09-19 12:04
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
美國將中國、俄羅斯、伊朗、阿富汗等移民遣返到哥斯大黎加。(美聯社檔案照)

華郵揭秘：川普砸4.1億 這些「第三國」收了美遣返專機

2026-09-21 09:04

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」