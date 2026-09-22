日相高市川習會前急見川普 專家：美若退讓台海 恐波及釣魚台

日本首相高市早苗（左）與美國總統川普（右）去年10月底視察橫須賀美軍基地。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在川習會前先與川普會談，東京希望防止美中交易犧牲台海、供應鏈與日本安全利益，並維持對華府影響力。

香港南華早報報導，日本首相高市早苗22日將與美國總統川普 會談，但東京真正關切的是兩天後的川習會 。分析指出，東京對華府遲遲未批准對台軍售已感到不安，面對川普急於在11月期中選舉前取得具體成果，東京最不願見到川習會的結果，是川普在未與盟友充分協調的情況下，以調整美國在台海或科技管制議題上的立場，換取北京在經濟上的讓步。

紐約商業顧問公司Park Strategies資深副總裁金恩（Sean King）更説，如果川普在台灣問題上開始偏向北京，高市可能擔心釣魚台 列嶼（日稱尖閣諸島）成為下一個川普「思想改造名單」的議題。釣魚台列嶼位於東海，東京、北京與台北均主張擁有主權。

川普預計24日在白宮接待習近平，這是習近平逾10年來首度對美國進行國是訪問。

分析人士指出，高市選在川習會前兩天與川普碰面，凸顯東京希望提前向華府重申立場，預料中國對日稀土及兩用物項出口限制、台海局勢等議題，將成為雙方會談重點。

日本地緣經濟研究所資深研究員土居健市指出，東京首要目標是避免美中為穩定關係達成協議，卻以犧牲日本經濟安全或區域嚇阻力為代價。

土居表示，日本也希望美方將中國對日本實施的兩用物項出口限制，視為整個美日同盟共同面臨的供應鏈問題，因為日本生產受到衝擊後，也可能進一步波及美國產業。

另一方面，東京先與川普溝通、再由華府與北京交手，已逐漸形成固定模式。川普去年10月赴南韓與習近平會晤前，也曾先訪問東京，與高市進行數小時會談；高市今年3月再赴白宮與川普會面，川習5月在北京會晤。分析認為，東京刻意維繫高市與川普的私人關係，希望在美中重大談判前先取得美方保證。