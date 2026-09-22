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不開一槍拿下台灣？WSJ：北京看準川普「機會之窗」

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不開一槍拿下台灣？WSJ：北京看準川普「機會之窗」 加大疑美論攻勢

編譯周辰陽／即時報導
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中國國家主席習近平（右）5月15日在北京中南海接待美國總統川普。(美聯社)
中國國家主席習近平（右）5月15日在北京中南海接待美國總統川普。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：北京加大軍事施壓外，也透過疑美論分化台灣社會。
  • 重點二：習近平看準川普任期變數，企圖壓縮台灣抗拒空間。
  • 重點三：中國疑似以假訊息介入台灣政黨，台灣民意仍未轉向統一。

華爾街日報22日報導，中國大陸持續對台灣施加軍事壓力的同時，也加大力度分化台灣社會，拉攏國民黨主席鄭麗文等反對正式台獨的人士，並散播美國是否會履行對台承諾的疑慮，目標是讓更多台灣人相信，抵抗中國控制徒勞無功。中國大陸國家主席習近平認為現在出現機會，因為台灣愈來愈多人擔心，美國總統川普可能願意犧牲對台支持，以換取改善與北京的關係。

報導指出，美台關係有所深化。台灣開始承認長期未公開的美軍在台訓練活動，美國官員也公開提及與台灣海巡單位的合作，向北京發出雙方關係依然穩固的訊號。但布魯金斯學會最近一項民調發現，只有24%的台灣選民認為美國是值得信賴的盟友。

陸委會主委邱垂正表示，北京將川普第二任期視為讓台灣輿論倒向中國的「難得機會之窗」。邱垂正說：「他們認為，川普是否會履行美國承諾難以預測，讓習近平有更多操作空間。」

控制台灣是攸關習近平政治正當性的歷史使命。北京政策顧問表示，習近平愈來愈急於展現進展。儘管習近平權力依然穩固，但明年將面臨關鍵的中共二十一大，屆時接班問題將浮上檯面，新一代也可能要求在台灣問題上拿出成果。

習近平本周在華府與川普會面時，預料將繼續在台灣問題上向川普施壓。中國政策顧問表示，習近平的目標是促使川普更明確反對台灣獨立，進一步壓縮台灣抵抗空間。與此同時，北京也試圖擴大在台影響力，並與鄭麗文合作。鄭麗文拒絕評論。

北京也在數位空間大量投放嘲諷民進黨、宣稱美國將拋棄台灣的內容，塑造中國才是台灣唯一可信夥伴的敘事。台灣安全官員表示，他們還發現中國製作的AI假訊息行動，支持鄭麗文2025年競選國民黨主席，最終認定這波行動有助她勝選，並稱這是北京干預台灣政黨。北京長期否認參與假訊息行動。

軍事壓力仍是習近平施壓台灣的主要手段之一。8月初，北京宣布對通過台灣海峽南部入口的船隻實施交通管制，這是中方最新一次宣示對台灣周邊水域擁有管轄權。不過，熟悉習近平想法的人士表示，他擔心入侵台灣可能陷入泥淖；若能說服更多台灣人與北京和解，就可在不必承受戰爭風險的情況下展現進展。

台灣政府對北京的意圖抱持懷疑，鄭麗文4月訪中也引發警訊，凸顯中國試圖在不開一槍的情況下取得對台灣控制權。川普有時呼應北京針對台灣政府的說法，並一再指控台灣竊取美國半導體產業，台北否認此說。川普也暫緩批准一項140億美元對台軍售案，並形容這項軍售是與中國談判時的一個很好籌碼。

北京面臨的風險是，若操作過度，可能進一步加深台灣社會對中國的反感。台灣不同政治光譜的分析人士均表示，民意並未根本轉向支持統一。國民黨內也有人擔心鄭麗文給人的印象過於親中。國民黨前國際事務部主任黃介正指出，鄭麗文的立場「穩固但規模不大」。他說：「多數黨員，包括年輕黨員，仍然只把北京視為共產黨。」

精華 FAQ

  • 報導指出，北京一方面持續對台灣施加軍事壓力，另一方面加大認知作戰與分化台灣社會的力度，刻意放大美國是否會可靠挺台的疑慮，試圖讓更多台灣人相信抵抗中國控制並不划算。

  • 因為北京認為川普對台立場較難預測，甚至可能為了改善對中關係而犧牲部分對台支持。習近平希望藉此施壓川普更明確反對台獨，進一步壓縮台灣的國際與政治空間。

  • 台灣政府對北京意圖高度警惕，認為其想不開戰就取得控制權；但若北京操作過度，反而可能激起更強烈反感。民調顯示多數台灣人仍不信任北京，國民黨內也擔心鄭麗文過於親中。

川普 鄭麗文 習近平

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