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言行矛盾？川普邊罵民主黨人是「共產主義者」邊討好習近平

編譯莊瑞萌／綜合報導
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川普今年5月訪問北京，受到習近平隆重的歡迎。（美聯社）
川普今年5月訪問北京，受到習近平隆重的歡迎。（美聯社）

總統川普稱共產主義是美國有史以來最大威脅，並在期中選舉前將民主黨人打成共產黨人，但本周卻為中國國家主席習近平舉行隆重的國事訪問。矛盾言行恐模糊共和黨攻擊民主黨的戰線。

美聯社報導，川普今夏罕見指控中國2020年「陰險干預選舉」，重提他對該年敗選的質疑。不過，11月期中選舉前，他一方面將民主黨人斥為共產黨人，另一方面則歡迎習近平到訪。與此同時，川普不斷指示政府入股私營企業以刺激經濟，連部分共和黨人也批評此舉是「企業社會主義」(corporate socialism)。

在達拉斯共和黨期中大會上，川普多次稱民主黨人為共產黨人，宣稱「如果他們贏了，會變成共產國家」，劍指在密西根、科羅拉多、紐約、佛州和賓州贏得民主黨初選及獲得民主社會主義者支持的候選人。

同時，白宮已與30多家公司達成協議，讓聯邦政府入股，包括西屋、金屬與元素業者及英特爾(Intel)。對此，共和黨參議員保羅(Rand Paul)在X寫道，「如果社會主義是政府擁有生產手段，政府擁有英特爾一部分，不就是走向社會主義？」康州民主黨眾議員海姆斯(Jim Himes)在聽證會上也告訴財長貝森特，「過去50年，我想不出有哪個政府像川普政府這麼共產主義。」川普堅稱還會有更多協議。

儘管川普批評民主黨人與共產黨人過從甚密，他卻自誇與習近平關係密切。談到5月訪問北京的「美好時光」讚不絕口，他更不諱言要在白宮南草坪建直升機停機坪以打動習近平。

維吉尼亞大學(University of Virginia)米勒中心主任塞爾弗斯通(Marc Selverstone)表示，川普對習近平的欽佩是他對強人著迷的一部分，他同樣誇耀與金正恩、奧班和普亭的關係。

川普曾批評歐巴馬接待習近平。2015年，當歐巴馬準備接待習近平時，川普批評排場，說「帶他們去麥當勞，然後回到談判桌」。後來他在福斯新聞上承認，習近平至少值得「一個雙倍大麥克」。當選後，川普語氣轉變。2018年，他甚至在海湖莊園(Mar-a-Lago)的共和黨募款會上，對習近平在共產中國的地位嘖嘖稱奇，還說「他現在是終身主席了」。

精華 FAQ

  • 他一方面在選前把民主黨人說成共產黨人，試圖塑造對手極端形象；另一方面卻以國事訪問禮遇習近平，讓反共論述顯得不一致，恐影響共和黨攻擊民主黨的效果。

  • 因為白宮已與30多家公司達成入股協議，包含英特爾等企業。共和黨參議員保羅質疑，政府擁有企業股份就是往社會主義靠攏，因此被批評為企業社會主義。

  • 川普過去曾批評歐巴馬接待習近平太隆重，還拿麥當勞與大麥克開玩笑；但當他自己當選後，態度明顯轉變，不僅誇讚習近平，還稱兩人關係密切。

習近平 川普 共和黨

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