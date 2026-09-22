與羅康納對談美中博弈 陸克文：川習應對「AI國際監管」有共識

國會眾議員羅康納(右)在川習二會前受邀前往紐約亞洲協會，與亞洲協會主席陸克文(左)對談AI治理與美中競爭話題。(記者許君達／攝影)

代表加州矽谷 選區的國會眾議員 羅康納(Ro Khanna)21日受邀前往紐約亞洲協會(Asia Society)，與協會主席、澳洲 前總理陸克文(Kevin Rudd)對談AI與美中博弈。羅康納將AI競爭與歷史上的核軍備相比較，認為美國需要保持對中國的競爭優勢，但同時也需要兩國元首達成一種共識，以確保AI發展不會脫離人類的掌控。

設定紅線

羅康納現任國會眾院「美中戰略競爭特別委員會」以及「網路、資訊技術與創新小組委員會」的首席民主黨議員，他強調，所謂「贏得AI戰爭」，就像「贏得核戰爭」一樣，不會有任何贏家，只會給人類文明帶來災難。因此他提出AI開發中的兩條紅線：首先是禁止遞歸式自我改進、避免AI模型在脫離人類掌控的情況下自我訓練和改進，其次是事實強制認證和檢查制度、防止AI被濫用或出現實現目標的方法論與人類價值錯位的情況。

應對挑戰

陸克文指出，當今世界僅有美中兩國在AI領域各領風騷，其他國家早已難望其項背。而且美國模型雖然在技術上仍占有領先優勢，但中國在開源模型的開發和市場銷售中的成績也值得稱道。

羅康納表示，兩國元首有必要在會面期間針對AI開發國際監管標準討論，並爭取得到共識。他說，川普和習近平只需金口一開，共同表明「我們需要監管」，並定下目標並同意進行雙邊合作，就會是一個重大進展。他透露，國會將在本周邀請專業人士討論可行的監管方案。羅康納還說，由於多數中國的先進AI模型都使用「蒸餾」技術套取美國技術，因此即使中方拒絕合作，對美國模型實施監管，也將有助於對中國模型形成一定的約束力。

美國的使命

羅康納指出，近來的自由世界民調顯示，西方盟友國家對美國的好感度已普遍低於對中國的好感。隨著美國在國際社會逐漸放棄道義和責任以及中國咄咄逼人的崛起，最重要的問題將是：未來究竟要由美國、還是中國領導世界？

羅康納強調，美國在2028年以後，首要目標將是讓全世界絕大多數自由民主國家恢復對美國的尊重，並確保本世紀不會成為「中國世紀」。他表示，也要確保中國明白，它永遠不可能以軍事手段占領台灣，唯有如此，才能保證一個威權國家無法在長期競爭中勝過美國所領導的自由世界。