罕見熱情？梅蘭妮亞1稿喊8次習近平「閣下」

梅蘭妮亞(右)21日透過第一夫人辦公室發布新聞稿詳述習近平與彭麗媛(左)夫婦訪問華府的行程，用詞極為恭謹。圖為彭麗媛2017年訪問佛州。（美聯社）

據野獸日報（The Daily Beast）報導，第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）在丈夫第二任期的大部分時間裡都很少公開露面，但對於「閣下」習近平 本周稍晚訪問華盛頓一事，她似乎顯得相當期待。

今年5月，梅蘭妮亞沒有陪同川普總統前往北京。最近，她也缺席了在達拉斯舉行的共和黨 中期選舉大會，以及總統本月前往愛爾蘭的行程。

但周三，她將現身白宮，為中國國家主席習近平與夫人彭麗媛的正式國事訪問鋪上紅地毯。

而且，她似乎對這次訪問表現出不同尋常的熱情。在一份由第一夫人辦公室發布、共九段的新聞稿中，她用了八次「閣下（Excellency）」一詞來介紹這次訪問，語氣相當恭謹。

第一夫人辦公室周一公布了即將到來的盛大活動細節，其中包括歡迎儀式和國宴。

梅蘭妮亞與彭麗媛將參觀史密森尼學會亞洲藝術國家博物館（Smithsonian National Museum of Asian Art），兩對夫婦也將在白宮紅廳（Red Room）一同品茶。

周三，總統將前往安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），親自迎接習近平與彭麗媛，之後雙方將舉行一場高層峰會。

然而，總統親自前往空軍基地迎接外國領導人這一不同尋常的安排，只是川普夫婦為中國領導人訪問所準備的一連串隆重安排中的第一步。

周四，川普與第一夫人將在白宮主持歡迎習近平與彭麗媛的國事歡迎儀式（State Arrival Ceremony）。儀式將在白宮南草坪、國宴廳所在樓層以及玫瑰園舉行，約有479名來自美國各軍種的軍事人員參與。

歡迎儀式還包括在南草坪（South Lawn）舉行的總統致敬儀式（Presidential Salute），以及在玫瑰園（Rose Garden）進行的軍事檢閱。第一夫人辦公室透露，儀式最後將安排軍機飛越，其中包括一架 B-2「幽靈」（B-2 Spirit）轟炸機以及四架 F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰鬥機。

儀式結束後，梅蘭妮亞將與彭麗媛一同前往史密森尼學會的亞洲藝術國家博物館（Smithsonian National Museum of Asian Art）。

周四晚間，川普總統與第一夫人將在白宮北門廊（North Portico）再次迎接中國國家主席及夫人，並於東廳（East Room）舉行國宴。

川普此前已抱怨，由於相關工程仍在進行，他無法在白宮的宴會廳設宴款待習近平。

此次訪問將於周五結束。屆時總統與第一夫人將在白宮紅廳與習近平及彭麗媛喝茶。之後，四人將前往國家檔案館（National Archives）參觀相關檔案，隨後習近平夫婦離開美國。

習近平上一次造訪白宮，是在2015年9月歐巴馬擔任總統期間進行國事訪問。

第一夫人梅蘭妮亞（左起）、美國總統川普、中國國家主席習近平與夫人彭麗媛。（美聯社）