絆腳石？美要台官員少去華府智庫

川普5月訪問北京，習近平給予高規格的接待。（美聯社）

紐約時報21日報導，台灣近來試圖加強經營川普 總統的核心圈，包括聘請遊說人士和安排川普重要支持者訪台，希望維持對美影響力。但曾任白宮國安會主任的美國智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩說，有台灣官員被川普政府官員要求減少造訪華府 智庫。

何瑞恩認為，這反映出川普不希望台灣成為他推動對中政策目標時的障礙。

5月北京川習會 期間，中國國家主席習近平提醒，台灣問題處理不當，對美中恐極其危險。會後川普接受美媒專訪時指稱，美國對台軍售是很好的談判籌碼。川普至今未批准140億美元的對台軍售案，川普政府近來公開提到台灣的次數也明顯減少。

北京欲降低美對台支持

美國智庫外交關係協會研究員石可為說，北京正精心使川普政府逐步降低對台支持；「5月川習會看到的只是開局；習近平將利用這次和川普會面的機會，繼續推動這項策略」。

而川普政府延後對台軍售，凸顯台灣在川普第二任更難掌握自己在華府決策的位置。拜登政府時期的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格認為，這使台灣更難摸清華府目前在想什麼，也更難影響決策。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中分析，川普政府明顯更重視美中的大局，希望避免發生任何事件對美中關係造成不確定或負面的影響；這與拜登政府分開處理美中和台美關係有很大的不同。

路透分析，川習距離上次北京會面才僅4個月，但雙方處境明顯逆轉，中國對外貿易激增，川普卻因伊朗戰事與支持率下滑而備受牽制。

路透引述分析人士指出，美中情勢此消彼長，已降低外界對峰會取得重大突破的期待。習近平目前占據較有利位置，並不急於讓步；台灣、貿易休兵及伊朗戰事，將成為雙方角力焦點。

這場川習峰會重點在於雙方是否同意延長去年達成的貿易休兵。白宮已淡化取得重大突破的可能性。

曾任美國國家安全會議中國事務主任、現為布魯金斯研究所外交政策專家的席恩（Jon Czin）表示，習近平未必追求具體成果，而是希望延長與川普之間的君子協定，為中國強化自身實力爭取時間。

中國雖面臨內需疲弱與房市危機，對全球貿易順差仍可望連續第二年突破1兆美元。今年迄今，中國輸美約6500個產品類別，有超過一半出口額高於去年。

美給單邊壓力 中不讓步

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）說，川普政府原以為能靠龐大的單邊壓力迫使中國讓步，結果並未發生，「現在這是習近平的世界，我們都活在其中」。

如果習近平掌握談判主導權，可能加深台灣與日本等美國亞洲盟友的不安。

復旦大學教授吳心伯表示，美中關係已更趨交易化。華盛頓可能想優先處理貿易，但對北京而言，美國對台灣的態度可能才是關鍵，「美方若肯在台灣問題上遷就中方關切，中方也願在執法合作、採購美國農產品等其他問題上，回應美方關切」。

財政部長貝森特（左）與中國副總理何立峰（右）20日在紐約會談，貝森特證實將會延長兩國的關稅休兵。（新華社）