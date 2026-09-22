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整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

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川習會前 美日韓誓言對抗經濟脅迫、重申挺台

編譯中心／綜合報導
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國務卿魯比歐（中）21日在聯合國會晤南韓外長趙顯(左)與日本外務大臣茂木敏充(右...
國務卿魯比歐（中）21日在聯合國會晤南韓外長趙顯(左)與日本外務大臣茂木敏充(右)。（美聯社）

美國21日重申對核心亞洲盟友日本與南韓的防衛承諾。在川普總統與中國國家主席習近平本周舉行峰會前夕，美日韓三國表達對台灣的支持。

路透報導，國務卿魯比歐（Marco Rubio）21日在紐約與日本外務大臣茂木敏充及南韓外交部長趙顯會面。他們發布聯合聲明誓言，將堅決反對「經濟脅迫及非市場政策與做法」，以及「擾亂供應鏈的任意出口限制」，顯然是指向中國。

三國也對啟動新的經濟安全三方磋商機制表示歡迎，這是鞏固供應鏈及強化關鍵技術合作的廣泛努力一環。

根據聲明，他們強調維持台海和平與穩定的重要性。國務卿與日韓外長鼓勵和平解決兩岸問題，並反對任何單方面改變現狀的企圖。他們表示支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

此外，3國也強調支持根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所反映的國際法，維護印太地區及全球所有國家航行與飛越自由、不受阻礙的合法商業活動，以及海洋的其他合法用途。

日本首相高市早苗預計出席聯合國大會，並首度以首相身分發表演說，也正在安排與川普總統會談，希望再次向川普確認「不在台灣問題上讓步」的立場。

日本時事通信社、朝日電視台報導，今年適逢日本加入聯合國70周年。日本政府相關人士表示，鑑於國際秩序正大幅動搖，高市早苗將再次表明支持以聯合國為核心的多邊主義。

至於國際刑事法院（ICC）問題，非締約國的美國一直批評ICC調查美軍涉嫌戰爭罪行、威脅美國主權，並制裁ICC院長赤根智子；日本則是ICC最大出資國。向來重視「法治」的日本將在演說中如何發聲，備受外界關注。

高市早苗起初僅表示對美國制裁「感到遺憾」，被批評態度「軟弱」。她在17日的記者會上表示，「目前仍持續向美國溝通」。

美東時間22日，高市早苗也將與川普舉行會談。這將是兩人自6月七大工業國集團（G7）峰會以來，時隔約3個月再次會面。報導指出，川普考量期中選舉，希望在預定24日舉行的美中元首會談中爭取經濟利益。

日本首相官邸高層表示，高市早苗將向川普呼籲，在台灣問題上不要輕易向中國讓步。至於雙方立場相左的ICC問題，她要談到什麼程度，將是艱難的判斷。

不過，在日美元首會談隔天，川普預計親自前往機場迎接中國國家主席習近平，並以國賓規格接待。在川習會上，川普是否會採取符合日本期待的對中立場，目前仍難以預料。

精華 FAQ

  • 三國在聲明中表態反對經濟脅迫、非市場政策與做法，以及會擾亂供應鏈的任意出口限制，並啟動新的經濟安全三方磋商機制，強化供應鏈與關鍵技術合作。

  • 聲明強調維持台海和平與穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸問題，反對任何單方面改變現狀的企圖，並支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

  • 高市早苗將在與川普會面時，呼籲美方在台灣問題上不要輕易向中國讓步，同時也會面對ICC相關立場的協調難題，因為日本與美國在此議題上存在明顯分歧。

川習會 習近平 南韓

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