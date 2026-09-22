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整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

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川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

記者陳宥菘、編譯盧思綸／綜合報導
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2017年，時任的美國總統川普（左）在佛州會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社...
2017年，時任的美國總統川普（左）在佛州會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社）

中國外交部21日正式宣布，中國國家主席習近平於23至25日對美國進行國事訪問。美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰20日在紐約市的摩根大通總部會面，為川習二會鋪路。貝森特21日接受CNBC訪問時表示，相信美國會延長對中方高關稅休兵時程，美中並同意建立人工智慧（AI）對話機制。

貝森特表示，雙方都希望非關鍵性貿易品項關稅降至最惠國待遇層次。美國延遲對中方施行高關稅安排將於11月10日期滿，貝森特表示相信會持續（休兵），他也稱雙方會談「非常成功」。

經貿磋商 未觸及高科技管制

關於美中AI競爭，貝森特說，將設定「美中AI對話」(USA China AI Dialogue)機制，雙方同意2個月後在深圳再集會討論，也同意開啟即時熱線對話。

貝森特說，美中對AI的共同目標、風險及國安事件將建立溝通和通報管道；雙方也將持續磋商貿易與投資議題。美方表示，正推動能源、農產品、醫療產品及消費品等「非敏感商品」降低貿易壁壘。貿易代表葛里爾提到，美中這次討論AI議題時，並未觸及美國對中國實施的高科技出口管制。

AI近來已迅速成為美中新的角力焦點，美國官員、國安單位及矽谷AI企業指控中企藉由「蒸餾」美國AI模型開發產品，快速縮小和美國最先進模型的差距；北京則駁斥相關指控，並提醒若華府對中國AI企業採取行動，將加以反制。

財長貝森特（右）和中國國務院副總理何立峰（左）20、21日在紐約市會面，為24日...
財長貝森特（右）和中國國務院副總理何立峰（左）20、21日在紐約市會面，為24日華府「川習會」鋪路。(路透)

貝森特與何立峰20日會談數小時，討論AI、關稅及關鍵礦物等議題。中國國貿談判代表李成鋼說，會談氣氛良好，雙方工作小組21日將繼續磋商。

貝森特表示，美方提議美中建立AI相關通報機制，希望雙方能對共同目標及共同威脅形成一致看法；該機制將納入國安事件。美方說，美中作為全球第一及第二大AI強權，彼此提高透明度很重要。

對於中美新一輪經貿磋商，新華社指會談涵蓋雙邊貿易投資及AI等議題，雙方進行「坦誠、深入、富有建設性」的交流。

中願管控分歧 穩定戰略關係

中國外交部發言人郭嘉昆說，中美兩國元首在半年內實現互訪，具有「歷史性里程碑意義」，習近平訪美期間，將與川普就中美關係及世界和平發展的重大問題深入交換意見，中方願同美方一道，豐富「中美建設性戰略穩定關係」內涵，加強對話合作，妥善管控分歧。

依北京慣例，領導人出訪行程通常行前數天才正式發布，中國外交部是在21日下午3時以不具名發言人名義宣布，這將是川普與習近平於5月北京峰會後，今年第二度會面，也是習近平時隔11年再度到美國進行國事訪問。

習近平與妻子彭麗媛將在美東時間23日下午飛抵華府近郊的安德魯聯合基地，川普將親自迎接。川習24日在白宮會談，川普當晚設國宴。川普夫婦與習近平夫婦25日茶敘，接著訪美國國家檔案局，習近平夫婦隨後離美。

精華 FAQ

  • 雙方同意建立「美中AI對話」機制，並開啟即時熱線與通報管道，未來可就共同目標、風險及國安事件交換意見，且約定2個月後在深圳再集會。

  • 貝森特表示，他相信美方會延長對中高關稅休兵，避免11月10日到期後立刻恢復高關稅；雙方也希望非關鍵性貿易品項的關稅能降到最惠國待遇層次。

  • 習近平將於23至25日訪美，24日在白宮與川普會談，並由川普設國宴接待。北京則稱這是歷史性里程碑，願與美方加強對話合作、妥善管控分歧。

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