路透分析：美中情勢此消彼長 川普落居下風 習近平不急讓步

路透引述分析人士報導，習近平（右）在即將登場的峰會，比川普掌握更多談判籌碼。圖為兩人5月14日在北京人民大會堂會面。（路透檔案照）

川習會24日將在華盛頓舉行，距離美中領導人上次會晤僅四個月，但雙方處境明顯逆轉，中國對外貿易激增，川普 卻因伊朗 戰事與支持率下滑而備受牽制。

路透引述分析人士指出，美中情勢此消彼長，已降低外界對峰會取得重大突破的期待。習近平 目前占據較有利位置，並不急於讓步；台灣、貿易休兵及伊朗戰事，將成為雙方角力焦點。

這場峰會的焦點，在於雙方是否同意延長去年達成的貿易休兵。白宮已淡化取得重大突破的可能性。美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰周日在紐約先行展開磋商，試圖就AI規範與非敏感商品貿易等潛在協議鋪路。

曾任美國國家安全會議中國事務主任、現為布魯金斯研究所外交政策專家的席恩（Jon Czin）表示，習近平未必追求具體成果，而是希望延長與川普之間的君子協定，為中國強化自身實力爭取時間。

川普2025年重返白宮時，曾誓言以關稅扭轉美中貿易失衡，但自同年10月與習近平達成休戰以來，川普的注意力已被伊朗、烏克蘭戰爭，以及與歐洲的爭端所分散。

中國雖面臨內需疲弱與房市危機，全球貿易順差仍可望連續第二年突破1兆美元。今年迄今，中國輸美約6500個產品類別，有超過一半的出口額高於2025年。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）說，川普政府原以為能靠龐大的單邊壓力迫使中國讓步，結果並未發生，「現在這是習近平的世界，我們都活在其中」。

如果如分析人士所料，習近平掌握談判主導權，可能加深台灣與日本等美國亞洲盟友的不安。川普透露，習近平5月與他在北京會晤時，曾多次追問對台軍售，以及美國協防台灣的決心；川普也把尚待批准的140億美元對台軍售案，形容為與北京談判的籌碼。

復旦大學教授吳心伯表示，美中關係已更趨交易化。華盛頓可能想優先處理貿易，但對北京而言，美國對台灣的態度可能才是關鍵，「美方若肯在台灣問題上遷就中方的關切，中方也願意在執法合作、採購美國農產品等其他問題上，回應美方的關切」。

華府也認為，習近平具備向伊朗施壓、促使戰事落幕的獨特影響力，但北京目前未展現配合意願。

路透本月稍早報導，北京正透過規避制裁的機制，向伊朗出售價值數十億美元的商品。中國外交部表示不知情。美國上月揚言制裁與伊朗往來的國家，卻尚未對德黑蘭最大貿易夥伴中國採取行動。