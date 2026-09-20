貝森特稱紐約磋商「成功」 彭博：川習會可望促成60億美元LNG交易復活

美國財長貝森特（圖）。（路透）

美國財長貝森特 與中國國務院 副總理何立峰等人在紐約舉行經貿磋商，為周四登場的川習會 鋪路；貝森特會後形容，會談「非常成功」。雙方工作小組周一將繼續磋商。彭博資訊報導，恢復每年約60億美元的液化天然氣（LNG）貿易，可能是雙方磋商重點之一。

美國是全球最大的LNG出口國，中國則是最大買家。但川普2025年2月發動關稅戰後，北京對美LNG加徵15%關稅，中國自此實質停止進口。

中企雖持續履行既有合約，卻把船貨轉售給其他歐亞買家，避免將LNG運回國內而繳納關稅。

彭博估算，中企簽訂的美國LNG長約每年約1400萬公噸，價值約60億美元。如果恢復現貨採購，交易規模會更大。

伊朗戰事與航運受阻，給了北京恢復採購美國LNG的誘因。中國主要LNG供應國卡達的出口幾近中斷。

美國長約供應的LNG運抵東北亞，每百萬英熱單位約8美元，現貨價格則為三倍左右。

對美國而言，恢復交易可縮小對中貿易逆差，也能替正在擴產的LNG業者爭取長期訂單。其中包括川普力挺的阿拉斯加LNG計畫，以及墨西哥灣沿岸多項出口案。

中企已開始布局。中國燃氣控股上周簽署20年供應協議，將從2030年起購買美國LNG，其他中國買家也在接觸美國出口商。

不過，川普新近簽署制裁法案，授權政府對購買俄羅斯石油與天然氣的國家課徵重稅，可能為美中恢復LNG交易增添變數。俄羅斯目前是中國第二大LNG供應國。

除能源與農產品外，紐約磋商觸及AI。雙方同意成立美中AI對話，就共同目標與威脅交換意見，美方並提議在AI領域設立兩國通報機制。

此外，中國海關周日公布數據，8月輸往美國的稀土磁鐵較7月減少21%，降至512公噸。

知情人士透露，北京希望以增加稀土出口許可作為川習會談判籌碼，但目前還不清楚中方會要求美方提供何種回報。美中貿易休兵協議將於11月到期，其中包括北京承諾維持關鍵礦產供應。

中國2025年4月對稀土磁鐵實施出口管制，之後雖然放寬，今年以來對美出口量平均每月約504公噸，仍低於管制前2024年的621公噸。