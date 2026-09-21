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為川習會鋪路… 貝森特會何立峰 美盼能起草協議

編譯陳韻涵季晶晶／綜合報導
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美國財長貝森特(左圖)20日在紐約和中國國務院副總理何立峰(右圖)會談，為24日...
美國財長貝森特(左圖)20日在紐約和中國國務院副總理何立峰(右圖)會談，為24日的川習會作最後協調。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)與中國國務院副總理何立峰20日在紐約曼哈頓的摩根大通總部會談，議題涵蓋人工智慧(AI)、關稅與關鍵礦物，為川普總統與中國國家主席習近平24日在白宮的峰會鋪路。

彭博報導，福斯商業新聞網記者引述熟悉會談的消息人士在X發文指出，美方希望磋商能推進到起草一項協議，交美國總統川普在與中國國家主席習近平在會晤前做出「可或否」的決定。

美中貿易高層會談自20日上午約10時半展開，持續一整天。

貝森特會前在社群媒體X平台發文表示：「何立峰副總理與我在紐約市持續討論美中經貿關係，為川普總統在華府與習主席的歷史性峰會鋪路。」

哥倫比亞廣播公司報導，貝森特進場前告訴記者，期待會談「聚焦、充分且具建設性」。

中國國務院20日公布人事任免，商務部國際貿易談判代表李成鋼被任命為「中華人民共和國國際貿易談判代表」，以正部長級的身分出席美中貿易高官會談；香港媒體分析，此舉顯示中方重視國際貿易談判，也與出席的美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)身分對等。

葛里爾則發布聲明表示，川普政府「將持續追求與中國的平衡貿易，方法包括監督近期承諾的落實、優化非敏感商品貿易，並改善美國農民、製造商與工人的市場准入」。

美國與中國媒體報導，雙方貿易高層會談的主要議題包括預計11月10日到期的美中貿易休兵協議進展、中國稀土等關鍵礦物出口情況，以及雙方會否為AI風險建立「護欄」。

貝森特與何立峰的會面之際，華府正就AI安全與國家安全展開激辯。多位AI業界高層近日警告，技術可能迅速失控，敦促政府設定防護規範；川普政府偏向自願、以國安為主的措施，而非廣泛的強制規定。AI預計將成為川習會的議題之一。

許多議題延續5月北京川習會的未竟事項，例如調降非戰略性商品關稅、中方承諾每年加購170億美元美國農產品，以及購買200多架波音(Boeing)民航機。

川習去年10月在南韓釜山達成貿易休兵協議，中方承諾恢復對美國及全球買家的關鍵礦物供應，但一位美國官員日前直言，中國在這方面的表現不盡如人意。

川習會 貝森特 習近平

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