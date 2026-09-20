川習會倒數4天 美中同意建立AI對話機制 貝森特曝談判「非常成功」

美國財長貝森特（右）與中國國務院副總理何立峰（左）20日在紐約會面，為24日白宮川習會鋪路。（路透）

彭博報導，美國財長貝森特 與中國國務院副總理何立峰20日在紐約會面，為24日白宮川習會 鋪路。會後貝森特形容談判「非常成功」，並宣布美中同意建立「美中AI對話」機制，針對人工智慧的共同目標、風險及國家安全事件建立溝通與通報管道；雙方也將繼續就貿易與投資議題磋商，美方並透露，正推動能源、農產品、醫療產品及消費品等「非敏感商品」降低貿易壁壘。

不過，美國貿易代表葛里爾指出，雙方這次討論AI議題時，並未觸及美國對中國實施的出口管制。近來AI已迅速成為美中新的角力焦點，美國官員、國安機構及矽谷AI企業指控，中國企業透過「蒸餾」美國模型開發自家產品，快速縮小與美國最先進AI模型的差距；北京則否認相關指控，並警告若華府針對中國AI企業採取行動，將予以反制。

貝森特與何立峰當天進行數小時會談，討論人工智慧（AI）、關稅及關鍵礦物等議題，會後中國首席貿易談判代表李成鋼則表示，會談氣氛良好，雙方工作小組21日將繼續磋商。

貝森特表示，美方提議在兩國之間建立AI相關通報機制，希望美中能對「共同目標與共同威脅」形成一致看法，這項機制將稱為「美中AI對話」（US-China AI dialogue）。他進一步說明，通報機制將涵蓋國家安全事件，美方認為，身為全球第一及第二大AI強權，美中提高彼此透明度「非常重要」。

貿易方面，葛里爾表示，美中正為川習會「打好基礎」，雙方也已將今年稍早成立的貿易委員會（Board of Trade）機制付諸運作，希望藉此為雙邊關係增加穩定力量。雙方正研議將部分「非敏感」商品獨立處理，包括中國的消費品及低科技產品，以及美國的能源、農產品與醫療產品。

彭博先前報導，美中正尋求降低美國能源與農產品面臨的關稅，作為降低雙邊貿易壁壘計畫的一環，涉及雙方各約300億美元商品。葛里爾表示，未來可能讓一小部分不涉及敏感領域的美中商品維持較平衡的貿易，日後雙方再採取貿易措施時，也可將這些商品「獨立成一類」處理。

值得注意的是，美中去年10月達成的貿易休戰將於11月到期，但雙方20日均未公開說明是否延長。知情人士透露，美國原本準備針對貿易夥伴「製造業產能過剩」問題宣布新一輪關稅，目前也已延後至川習會後。

川普的白宮科學與科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）同日表示，美方與中國談AI時，「最重要的是討論如何避免共同風險」，認為雙方在這方面有望進行富有成果的對話。

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