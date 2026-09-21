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誰不愛放縱時刻？「速食」成美中兩國最大公約數

編譯王曉伯／綜合報導　
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中國速食連鎖店蜜雪冰城來美國發展，圖為加州的蜜雪冰城連鎖店。(美聯社)
中國速食連鎖店蜜雪冰城來美國發展，圖為加州的蜜雪冰城連鎖店。(美聯社)

美中兩國在關稅、科技乃至台灣問題等諸多議題上都存在分歧，但有一件事將這兩大經濟體緊密聯繫在一起：速食。雙方速食業相互攻城掠地，都大有斬獲，顯示喜好物美價廉食物也許是美中兩國人民最大共通點。

美國餐飲連鎖企業正在中國快速擴張，看中的是這個人口四倍於美國的市場巨大消費潛力。同時，面對國內低迷的經濟和激烈的市場競爭，中國速食連鎖品牌也開始嘗試進軍美國；這些漢堡、炸雞和奶茶，正成為連接這兩個超級大國的文化橋樑。

總部位於上海和倫敦的市場研究公司光圈中國(ApertureChina)創辦人姜雅玲(Yaling Jiang，音譯)表示，這種關於漢堡和珍珠奶茶的雙邊貿易，是由企業和消費者主導的「美食外交」的體現。她指出，在中國，博派斯炸雞(Popeyes)和五兄弟漢堡(Five Guys)等近期進駐的美國品牌被當地人視為一種「放縱的享受」。而在美國，隨著消費者口味日益國際化，中國品牌也有了機會，充當起非官方形象大使的角色。

白宮尚未公布川普24日為習近平舉辦的國宴菜單。不過，兩位領導人或許都對那種物美價廉、廣受歡迎的速食情有獨鍾。2013年，習近平曾公開造訪北京慶豐包子鋪。排隊點了一份包括六個豬肉包子的套餐。川普對速食的熱愛更是眾所周知，在2024年競選期間，他甚至曾在賓州的一家麥當勞店親自炸薯條。

美國速食業者繼續進駐中國，圖為北京的五兄弟漢堡連鎖店。(路透)
美國速食業者繼續進駐中國，圖為北京的五兄弟漢堡連鎖店。(路透)

上個月，上海首家德州炸雞(Church's Texas Chicken)開幕，中國消費者冒雨排隊等候。該品牌計畫在中國各地再開設至少600家門市。 溫蒂漢堡(Wendy's)也表示，預計未來10年將在中國開設1000家餐廳。

那些早已深耕市場的品牌也進一步擴大其商業版圖。麥當勞計畫今年在中國增加1000家門市，並在2028年將門市總數擴充至1萬家。 2005年進入中國市場的漢堡王(Burger King)也表示，預計到2035年將其門市數量翻倍到4000家。

中國速食業近年來也開始進軍美國市場。擁有超過5萬3000家門市的「蜜雪冰城」於去年12月在美國開設了三家門市，其中紐約門市，顧客大排長龍。此一盛況與德州炸雞在上海大受歡迎的場面不相上下。

蜜雪冰城已宣布將在美國增開至少24家門市。自2023年以來，至少還有九家中國餐飲連鎖品牌進軍美國市場，除一家外，其餘均主打飲品與小吃。這些品牌包括已在美國開設40家門市的「喜茶」與超越星巴克成為中國最大咖啡品牌的「瑞幸咖啡」，後者目前在紐約已擁有20家門市。

精華 FAQ

  • 因為兩國雖在關稅、科技與台灣等議題上分歧，卻都對物美價廉、方便快速的食物有高度接受度，讓美國與中國的速食品牌都能在對方市場找到大量消費者。

  • 麥當勞計畫今年在中國新增1000家門市，2028年達到1萬家；漢堡王目標2035年擴至4000家，Church's Texas Chicken與Wendy's也分別規劃大規模展店。

  • 蜜雪冰城去年12月在美國開出3家門市後，宣布再增至少24家；喜茶已在美國開設40家門市，瑞幸咖啡則在紐約擁有20家門市，顯示中國品牌正快速拓展。

習近平

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