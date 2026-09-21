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紐時：北京挹注AI實力 經濟卻陷通縮泥淖

編譯陳韻涵／綜合報導
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北京一家AI公司員工在公司檢查人形機器人的數據。(路透)
北京一家AI公司員工在公司檢查人形機器人的數據。(路透)

美國媒體近期報導，美國在人工智慧(AI)領域對中國的領先優勢幾乎消失；中國國家主席習近平預定24日前往華府進行國是訪問，肯定樂見此評論。然而，中國在AI方面取得重大飛躍進步，其經濟卻處於數十年來最糟狀態，兩者息息相關，就連與官方關係密切的中國經濟學者都公開警告，北京把過多資源砸向創造就業有限的技術，卻未努力挽救整體經濟。

紐約時報報導，中國扣除學生後的青年失業率8月達18.9%，今年上半年汽車內銷較去年同期縮減20%，房屋銷售降14%，整體經濟陷入通縮螺旋，固定投資前五個月下滑4.1%。

北京清華大學教授李稻葵指出，類似萎縮在中國史上僅出現兩次，分別在1961年大饑荒與1967年文革高峰。

曾任中國人行貨幣政策委員會委員的李稻葵7月時表示，中國經濟「整體偏冷」，蓬勃的發展高科技產業無法拉抬整體基礎；人行前顧問黃海洲6月時在一場論壇上建議，北京須先培育溫和通膨與企業獲利，才能有持續的技術進步，「深陷通縮的國家無法實現技術創新。」

在廣西南寧的中國與東協博覽會上，民眾參觀AI產品。(新華社)
在廣西南寧的中國與東協博覽會上，民眾參觀AI產品。(新華社)

習近平去年指示政府動用一切手段來推動AI發展，包括稅收優惠、政府合約、融資支援及基礎設施使用權，但北京政府挹注AI的實際數據難以統計。

史丹福大學AI指數報告(Stanford's AI Index Report)估計，2000年至2023年國家主導基金投資AI企業約1840億美元；彭博報導，中國準備在未來五年斥資約2950億美元，由國營企業在各地興建資料中心。

中國國家統計局數據顯示，AI推動的資料服務業投資今年上半年增加19.2%；北京當局認為，AI將改善其經濟並強化北京對抗華府的競爭地位。

然而，7月30日的中共政治局會議閉幕後，官方承認需採取「更積極」的宏觀政策措施，維持「漸進式刺激」，重點發展「高端製造與智慧新經濟」，國營媒體一反慣例未公布成長目標。

習近平今年3月演說時說：「我們不能只看國內生產毛額(GDP)成長」，強調中國日益增強的「硬實力」與先進產業才是重點。

史丹福大學中國經濟學者許成鋼直言，每一元投入國家支持科技的資金，就是沒花在就業與消費上的一元。

北京知名社會學者孫立平表示，「中國能生產大量精密商品，但誰買得起？」他直指，「這就是當今中國經濟的根本問題。」

精華 FAQ

  • 報導指出，北京把大量資源投入AI與高科技，卻未同步改善就業、消費與房市問題；結果是科技進步可見，但整體需求不足，經濟反而陷入通縮壓力。

  • 文中提到，扣除學生後的青年失業率8月達18.9%，上半年汽車內銷年減20%，房屋銷售降14%，固定投資前5個月也下滑4.1%，顯示內需持續疲弱。

  • 李稻葵與黃海洲等學者認為，若資金過度流向創造就業有限的科技產業，將排擠消費與就業修復；他們強調，深陷通縮的國家難以持續創新。

習近平 華府 紐約時報

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