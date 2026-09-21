鷹派智庫：要謝謝中國 緩解了油價壓力

中國長期以來向伊朗購油，戰略儲備已達14億桶，可以減輕油價波動衝擊。圖為中國的儲油槽。(路透)

美聯社報導，當川普總統2月下旬對伊朗 發動戰爭時，專家曾發出警告，油價 可能會因此暴漲一倍以上。如今這場戰爭已持續六個月，油價儘管波動加劇，但是最壞的預測結果並未成真，而這一切在很大程度上要歸功於即將訪問美國的中國國家主席習近平 及其能源政策。

美國能源資訊署(EIA)指出，北京方面耗時數年，投入數十億美元，建立了全球規模最大的石油儲備。截至去年底，其戰略石油儲備量已達約14億桶。為防範外部供應風險，習近平將實現能源自給自足納入了國家最新的「五年計劃」之中。

由於龐大的儲備，當美國和以色列發動伊朗戰爭，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成油價大漲之際，作為全球第二大石油消費國及伊朗石油最大買家的中國，得以大幅減少原油進口，有助減輕油價上漲壓力。此外，中國近年來推動電動車以及轉型其他替代能源，也發揮了緩衝作用。

中國減少石油進口的措施反過來緩解了全球需求壓力，從而減輕了美國、歐洲及其他地區面臨的油價上漲衝擊。

華盛頓鷹派智庫保衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)分析師，退役海軍少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)表示，「中國值得稱讚。他們在10年內完成了我們當年在1973年石油危機後花了25年才做到的事：真正建立起一種可以抵禦此類危機的戰略石油儲備。」

曾任中央情報局高級分析師，現任職於布魯金斯學會(Brookings Institution)的秦江南(Jonathan Czin)表示，北京方面認為，中國能夠抵禦由川普「戰爭」所引發的油市動盪，是「習近平上一個五年計畫及其強調自給自足這一方針的功勞。」

但是中國這種緩衝油價衝擊的韌性正面臨挑戰。本月，伊朗支持的民兵組織發動話襲擊迫使沙烏地阿拉伯暫時關閉一條至關重要的輸油管。此外，在葉門的胡塞武裝也奪取了紅海南部兩座具有戰略意義的島嶼，使其干擾海上航線的能力增強。

美國銀行(Bank of America)分析師最近預測，今年下半年油價將達到每桶83美元，荷莫茲海峽的航運活動可望逐漸回升。不過，如果衝突升級導致航運受阻，油價可能升至每桶95至120美元；一旦主要能源基礎設施受損，油價甚至可能飆升至每桶150美元。

為減輕對石油依賴，中國多年前開始推動清潔能源，圖為甘肅的太陽能面版。(路透)