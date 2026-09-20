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川習會聚焦關稅AI稀土 川普稱將達成不同協議

記者賴錦宏／即時報導
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今年度的川習二會預計24日登場，圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）與...
今年度的川習二會預計24日登場，圖為2025年10月30日，美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平在韓國釜山會晤前握手合照。(美聯社)

中國國家主席習近平將於周三抵達美國，周四與美國總統川普舉行閉門會談，晚上出席國宴；周五與川普茶敘，同日啟程離開。這是繼5月北京峰會後，中美元首今年第二度會面。雙方將討論台灣、稀土和人工智慧等議題。

川普前日向媒體表示跟習近平關係很好，雙方將達成許多不同協議。有學者分析稱，預計雙方將探討關稅、稀土、人工智慧、台灣等議題，整體成果預計有限，但相信中美兩國能夠保持穩定關係，並延續到未來幾年。

彭博社昨日引述白宮發布的行程報導，習近平與夫人彭麗媛將於23日抵達位於華盛頓特區外的安德魯聯合基地，川普將罕有地親自到機場迎接，並為習近平舉行歡迎儀式。這也是習近平時隔11年，再度赴美進行國是訪問。

訪問的重頭戲於周四（24日）展開。川普當天將在白宮迎接習近平與彭麗媛，隨後川普與習近平到玫瑰園出席閱兵儀式，再進行中美元首閉門會晤。中美元首舉行會談時，彭麗媛將與川普夫人梅蘭妮亞出席在華盛頓舉行的另一場活動，但白宮未有透露活動細節。

周四傍晚，川普將於白宮東廳為習近平和彭麗媛設國宴，屆時中美元首都將發表演說。綜合外媒報導，美國多名科技、金融巨頭將出席國宴，包括特斯拉創始人馬斯克、輝達執行長黃仁勳、Open AI創辦人奧特曼以及亞馬遜、摩根大通、花旗、戴爾、高通高層等。

中方賓客可能包括比亞迪董事長王傳福、小米創辦人雷軍、寧德時代董事長曾毓群、中際旭創CEO劉聖，以及國軒高科、海信、萬向、中糧、中銀高層等。

25日，川普伉儷將在白宮與習近平伉儷茶敘，之後參觀美國國家檔案館。參觀結束後，習近平伉儷將前往安德魯聯合基地，啟程返回中國。

川普前日向媒體表示，習近平到訪雙方將達成許多不同協議，強調中美領導人將舉行一次「非常好的會晤」。川普也重申，中美關係進展良好，「習主席和我關係很好」。

精華 FAQ

  • 習近平將於23日抵達美國，24日與川普在白宮閉門會談並出席國宴，25日再茶敘後返國，這是兩人今年第二度會面。

  • 報導指出，雙方將聚焦關稅、稀土、人工智慧與台灣等敏感議題，雖然川普強調可達成多項協議，但外界普遍認為成果可能有限。

  • 川普將罕見親自到安德魯聯合基地迎接習近平，並安排歡迎儀式與國宴；國宴賓客包含多位美中科技與金融界重量級人物。

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