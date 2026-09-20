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川習會行程排定 川普罕見親自接機 偕妻與習夫婦「外交四人約會」

編譯中心、陳宥菘／綜合報導
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美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，將在本周接待中國國家主席習近平與其妻彭麗媛。圖為川普...
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞，將在本周接待中國國家主席習近平與其妻彭麗媛。圖為川普夫妻2017年11月訪問中國時，四人合影。(路透)

對於中國國家主席習近平本周訪美，川普總統18日在白宮橢圓辦公室說，「我們會有非常好的會議」，美中關係進展良好，「將達成許多不同的協議」。他不忘重申，「習主席和我關係很好」。

若本周華府「川習會」成真，將是今年第二次川習會，也是習近平相隔11年再度國是訪美。白宮副新聞秘書凱利18日表示，川普23日將在華府近郊的安德魯聯合基地親迎習近平夫婦，這是少見的禮遇，通常川普總統多在白宮迎接到訪的元導；24日是此行的重頭戲川習會及國宴，在上午舉行白宮室內的歡迎及閱兵儀式，雙方下午展開磋商會議，再進行各方重視、一位難求的國宴；由於適逢美國建國250周年，美中一行人25日將參觀華府國家檔案局看美國開國的重要文獻。接著，習近平夫婦就赴安德魯聯合基地搭機返國。

香港南華早報19日報導，幾位美國高官18日晚在簡報會形容，這次圍繞川普夫婦及習近平夫婦的國是訪問，是美中「外交的四人約會」；隆重儀式與華麗排場的背後，則是極力的談判和討價還價。

中國官方尚未確認訪問時間，但中方商務部19日宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰19日起率團赴美與美方舉行經貿磋商，美財政部長貝森特早前已證實，本周末將與何立峰舉行會談。

最新消息是貝森特將於20日在紐約曼哈頓的小摩(JPMorgan Chase)總部，與何立峰會晤，路透引述消息報導，雙方將討論AI、貿易、稀土及其他經濟議題。

知情人士表示，此次在曼哈頓舉行的會晤定於東部時間20日上午10時半進行。貝何兩人最後AI與稀土等方面達成的美中協議，再呈給雙方領袖見面時敲定。

另外，聯邦眾院「美國與中共戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾18日在公開信呼籲川普，川習會時應採取強硬立場，直接拒絕中國反對美國對台軍售，或反對美國與亞洲盟友進行安全合作的要求，並警告中國不得暗助伊朗。

路透18日報導說，這封公開信反映出華府對中鷹派的疑慮；他們擔憂川普恐在本周川習會做出太多讓步，也擔憂美國對台灣的支持弱化。

穆勒納爾寫道，中國仍是美國最主要的外國對手和最大的外部威脅，故川普政府應加強管制，提防中國取得美國先進的AI技術和美國及盟友的半導體製造技術。

穆勒納爾還寫道，川普政府應繼續施壓北京，要求釋放被關押的美國公民，並指控中國拘留美國公民旨在遂行「人質外交」。

精華 FAQ

  • 白宮安排川普23日在安德魯聯合基地親迎習近平夫婦，24日舉行歡迎與閱兵、會談及國宴，25日再參觀國家檔案局後返國，規格相當罕見。

  • 路透報導，貝森特將在紐約與何立峰會晤，議題包括AI、貿易、稀土及其他經濟問題，雙方希望先形成協議，再交由領袖見面時敲定。

  • 穆勒納爾等人擔心川普對中讓步過多，要求他拒絕中國反對對台軍售與美日安全合作的要求，並持續管制先進AI與半導體技術外流。

川習會 川普 習近平

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