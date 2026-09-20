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港媒：避免中國不滿 川普想把對台軍售拖至年底才宣布 引發擔憂

編譯周辰陽、記者陳湘瑾蔡晉宇／綜合報導
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川普總統5月國是訪問中國時是由中國國家副主席韓正接機。中國國家主席習近平(左)則...
川普總統5月國是訪問中國時是由中國國家副主席韓正接機。中國國家主席習近平(左)則在北京人民大會堂前主持歡迎儀式。(路透)

香港南華早報19日引述消息人士報導，川習二會在即，川普總統正考慮將大規模的對台軍售延至11月深圳亞太經合會(APEC)領袖會議後，甚至12月佛羅里達州20國集團(G20)峰會後宣布。

美中領袖計畫在APEC領袖會議期間舉行峰會；中國國家主席習近平也預計12月赴佛州出席G20峰會。川普正研議如何延後簽署對台軍售案，最終的結果，將是川普、美國對中鷹派與台灣方面遊說人士三方妥協的結果。

去年1月重返白宮的川普，也考慮將對台軍售延至後年底或2029年1月決定，即他的第二任接近尾聲時，但此一構想一提出，就被鷹派人士強烈反對。目前似乎已決定延至APEC領袖會議及G20峰會後再行處理。

中國官員私下呼籲美國，在習近平訪問華府前，暫緩任何新的對台軍售。儘管中國希望美國延後對台軍售愈久愈好，但中國官員也明白，不可能無限期拖延；台灣則擔心川普恐將軍售拖至第二任結束。

消息人士指出，川普政府可能在本周「川習會」與11月APEC領袖會議之間，宣布小規模的對台軍售，但類似過去幾年的數十億美元規模對台軍售較不可能。川普政府也可能先通知北京，以免中國措手不及或視此舉違反中美相關共識。

北京雖勢必會反對小規模的對台軍售，並公開表達不滿，但北京可能勉予接受，不會對美國採取重大報復行動。美國對台軍售延後並不令人意外，過去也有類似情況。

美國之音報導，美國外交關係協會亞洲研究員石可為認為，如果習近平訪美後不久，這批軍售仍未獲准推進，將是警訊。此外，北京還可能要求美國改變有關台灣的政策表述，或減少與台灣的海巡合作、訓練項目和其他安全接觸。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心林洋表示，預計習近平會盡可能敦促美國推遲或停止對台軍售，但川普政府與台灣政府仍保持著密切、低調的聯繫，關係非常緊密，尤其是在防務領域。

美國前白宮副國家安全顧問博明19日在台北「全社會防衛韌性國際論壇」表示，不預期「川習會」在貿易或台灣議題出現重大突破，也不認為峰會將形成涉及台灣的重大協議。他說，即使美中領導人舉行會談、國宴等正式互動，表面之下仍存在相當程度的對抗。

精華 FAQ

  • 消息指出，川普研議把大規模對台軍售延至11月APEC領袖會議後，甚至12月G20峰會後再宣布，也曾考慮拖到更晚才決定。

  • 北京私下希望美國在習近平訪問華府前暫緩新軍售，若能拖越久越好；但官員也知道不可能無限期拖延，若僅是小規模軍售，可能勉強接受。

  • 台灣擔心軍售被拖到川普第二任尾聲甚至任滿後，而美方鷹派擔心對台承諾鬆動；若習近平訪美後軍售仍未推進，外界將視為北京施壓奏效的警訊。

川普 軍售 川習會

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