觀察站／一場「看起來成功」的峰會 川習都需要

川普總統（左）和中國國家主席習近平（右）2025年10月在南韓釜山亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談。（路透）

中國國家主席習近平 即將踏進白宮，與川普 總統川普舉行川習二會，外界將焦點放在關稅、AI、稀土、伊朗 及台灣議題。

然而，這場美中峰會最該被看懂的是時間本身：此刻對川普和習近平來說，都亟需要一場「看起來成功」的峰會來對內交代，以強化執政威信。

現在距美國期中選舉僅約七周，中共五中全會更是10月就要登場，這兩場堪稱美中年內最重要的內部政治議程，攸關雙方領導人執政基礎。川習二會在此時間點登場，一定程度使這場峰會的儀式表演成分，壓過實質談判內容，而會前諸如川普擬親自接機習近平、國宴名額搶手等消息，也烘托出這場峰會的吸睛程度。但兩強峰會的絢麗背後，其實雙方都面臨嚴峻的執政考驗。

先看川普處境，據路透/益普索9月14日民調顯示，他的施政滿意度35%，雖自8月底33%的任內新低回升，但國會選舉意向上民主黨以44%對37%領先，七個百分點的差距是他重返白宮以來最大的一次。此外，認為民主黨較能處理經濟者也高於共和黨。

同時，美伊戰事進入第七個月，俄烏戰場也在升溫，導致國際油價持續攀升，通膨壓力隨之反撲，聯準會16日時隔三年首度升息，主席華許直言戰事推高油價，使通膨過高且持續太久。川普迎來了他最不希望看到的局面。

北京方面，中共10月將舉行五中全會，主要議程是全面從嚴治黨。中共近年加強整肅官場和軍隊，據統計，屆時可能有多達30至40名中央委員及候補中委因涉案而被處置，人數約占20屆中央委員會成員一成之多。反腐卻愈反愈腐，長此以往恐危及統治基礎。

經濟問題更是棘手，8月中國消費品零售總額年增僅0.4%，較7月的0.6%再放緩。前八月固定資產投資年減7.2%，房地產開發投資更暴跌19.9%。8月城鎮失業率升至5.3%。官方坦言「供強需弱」矛盾突出，部分企業經營困難。

在川普和習近平都面臨巨大執政壓力之際，一場盛大的兩強峰會即將展現在世人面前。對川、習來說，當然希望峰會能有成果，除了緩和美中對抗，也可對內展現政績。問題是，美中競爭甚至對抗，不可能完全消除，雙方只能在妥協中尋找交集。目前最可能端出來的成果包含延續貿易休戰、各自削減約300億美元關稅，並就兩軍互動、AI安全等領域加強對話。

至於台海議題，中共防長董軍罕見未在香山論壇提及台灣，外長王毅17日與美國務卿魯比歐通話的中方通稿也未提台灣，但王毅仍向魯比歐強調，雙方要「尊重彼此核心利益」。預料習近平可能向川普重申「台灣問題是中國核心利益中的核心」，是中美關係「第一條不可逾越的紅線」，川普如何回應，勢必牽動美中台情勢。

台灣最好的策略是加強與美溝通，掌握峰會前後訊息，同時做好沙盤推演，因應各種變局，包含軍售進程、總統過境美國本土等影響。比起「共管中國」等空話，這才是台北國安和涉外單位該做的正事。