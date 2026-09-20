中國把持稀土…川習二會挑戰更大 世界經濟蒙陰影

本周的川習會，將影響全世界經濟。圖為美國國旗與中華人民共和國國旗在華府飄揚。(路透)

川普總統與中國國家主席習近平 將於24日在華府舉行他們今年的第二次高峰會，會談內容預料將涵蓋貿易與關稅、投資、人工智慧(AI)競爭、伊朗 、台灣等多項重大議題。彭博指出，這兩大強權領袖的會談可能會比上一次更具挑戰性，雙方的對峙不無可能會為全球經濟帶來陰影。

儘管這兩位領導人24日在華府會晤時將努力維持雙邊關係的穩定，但這可能要比5月那次會晤更具挑戰性。自那次以後，雙方緊張局勢升級，美方官員批評中方未能履行雙方為期一年的貿易休戰協議中的條款。

預計從關稅到AI管控等多項議題都將列入討論範圍。然而這次會晤的背景是籠罩在中國對關鍵礦產和稀土 實施出口限制的陰影之下，這些限制措施已導致美國及全球其他企業面臨供應衝擊。

鑑於雙方在過去幾周都在為爭取談判籌碼而進行博弈，最終談判結果很可能要到最後一刻才能見分曉。目前尚不清楚雙方的貿易休戰期會像許多觀察家預期的那樣再延長一年，還是美方會堅持縮短期限，以此施壓中方做出更多讓步。中方則希望這種緩和態勢能持續到川普任期結束。

迄今為止，川普一直試圖避免激怒中方領導人：川普已經推遲發布 一份有關注產能過剩問題的報告，而現在又決定將此一備受關注的報告進一步推遲到峰會結束後再發布。此外，美方很可能會暫停針對中國的許多關稅措施，僅保留7.5%的關稅。川普也淡化有關中國向伊朗提供目標數據以協助其襲擊中東美軍人員的報導。

彭博經濟研究(Bloomberg Economics)指出，中美貿易緊張局勢，向來是川習會的核心議題，而自兩人上次會晤以來已大幅緩解。雙方都不願看到局勢再次惡化，雙邊關係的相對穩定態勢很可能得以延續。然而，隨著美國重建關稅壁壘，局勢再度升級的風險依然存在。

這次峰會是中國元首自2015年來首次對美國進行國事訪問。雙方各自的關注重點不盡相同：川普可能尋求在經濟領域取得立即的成果，並希望北京方面在支持德黑蘭的問題上保將持克制；而習近平的關注點則可能側重於美中關係的整體格局。

今年5月，北京方面已促使華府同意其「建設性戰略穩定關係」這一概念，如何將該概念轉化為切實可行的運作框架，將是中方的一大目標，此外，中方還將尋求在台灣問題上，無論是在措辭表態還是實質行動層面，爭取美方做出更多讓步。