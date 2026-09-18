習近平美國行程曝：川習夫婦將「雙人約會」 黃仁勳是國宴座上賓

中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂為美國總統川普（左）舉行歡迎儀式。（美聯社）

中國國家主席習近平 即將赴美國是訪問。美方資深官員18日深夜公布行程，美國總統川普 與第一夫人梅蘭妮亞將連續兩天接待習近平及夫人彭麗媛。除隆重儀式外，雙方也將就人工智慧（AI）、11月到期的貿易休戰、稀土、芬太尼及遭拘留的外國人等議題舉行會談。

南華早報報導，行程包括白宮歡迎儀式、兩位總統都將致詞的國宴、私人茶敘，以及參觀美國立國文件。美方官員形容，這場以兩對夫婦為主軸的國是訪問宛如一場「外交雙人約會」（double date），華麗排場背後則是一連串艱難談判。

川普夫婦24日將在白宮迎接習近平夫婦，先在國賓樓層舉行抵達儀式，再於玫瑰園校閱部隊。川普與習近平接著舉行雙邊會談，彭麗媛則另與梅蘭妮亞參加其他活動。

川普夫婦當晚將在白宮東廳為中國代表團舉行國宴，川普與習近平將在宴會開場致詞。官員公布的美方賓客包括亞馬遜創辦人貝佐斯、SpaceX與特斯拉執行長馬斯克、Alphabet執行長皮查伊、戴爾科技創辦人兼執行長戴爾、Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳 、OpenAI執行長奧特曼、花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）及蘋果執行長庫克，另有美國官員出席。一名資深官員說：「這將是華府非常熱門、一票難求的活動。」

25日行程相對低調。官員表示，川普夫婦將在白宮與習近平夫婦舉行私人茶敘，兩對夫婦接著參觀國家檔案館，習近平隨後離開華府。

美聯社報導，美方資深官員透露，習近平專機將於23日抵達華府郊外的安德魯斯聯合基地，川普屆時將親自迎接。川普通常在白宮接待外國領導人，親赴機場迎接相當罕見。不過，南華早報指出，美方18日的簡報並未詳談這項接機安排。