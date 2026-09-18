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習近平美國行程曝：川習夫婦將「雙人約會」 黃仁勳是國宴座上賓

編譯周辰陽／即時報導
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中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂為美國總統川普（左）舉行歡迎儀式。（...
中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂為美國總統川普（左）舉行歡迎儀式。（美聯社）

中國國家主席習近平即將赴美國是訪問。美方資深官員18日深夜公布行程，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞將連續兩天接待習近平及夫人彭麗媛。除隆重儀式外，雙方也將就人工智慧（AI）、11月到期的貿易休戰、稀土、芬太尼及遭拘留的外國人等議題舉行會談。

南華早報報導，行程包括白宮歡迎儀式、兩位總統都將致詞的國宴、私人茶敘，以及參觀美國立國文件。美方官員形容，這場以兩對夫婦為主軸的國是訪問宛如一場「外交雙人約會」（double date），華麗排場背後則是一連串艱難談判。

川普夫婦24日將在白宮迎接習近平夫婦，先在國賓樓層舉行抵達儀式，再於玫瑰園校閱部隊。川普與習近平接著舉行雙邊會談，彭麗媛則另與梅蘭妮亞參加其他活動。

川普夫婦當晚將在白宮東廳為中國代表團舉行國宴，川普與習近平將在宴會開場致詞。官員公布的美方賓客包括亞馬遜創辦人貝佐斯、SpaceX與特斯拉執行長馬斯克、Alphabet執行長皮查伊、戴爾科技創辦人兼執行長戴爾、Nvidia（輝達，又名英偉達）執行長黃仁勳、OpenAI執行長奧特曼、花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）及蘋果執行長庫克，另有美國官員出席。一名資深官員說：「這將是華府非常熱門、一票難求的活動。」

25日行程相對低調。官員表示，川普夫婦將在白宮與習近平夫婦舉行私人茶敘，兩對夫婦接著參觀國家檔案館，習近平隨後離開華府。

美聯社報導，美方資深官員透露，習近平專機將於23日抵達華府郊外的安德魯斯聯合基地，川普屆時將親自迎接。川普通常在白宮接待外國領導人，親赴機場迎接相當罕見。不過，南華早報指出，美方18日的簡報並未詳談這項接機安排。

精華 FAQ

  • 川普夫婦將在白宮舉行歡迎儀式、雙邊會談、國宴、私人茶敘，並參觀國家檔案館。整體行程以兩對夫婦互動為主軸，兼具高規格禮遇與實質談判安排。

  • 雙方預計就人工智慧AI、11月到期的貿易休戰、稀土供應、芬太尼問題，以及遭拘留的外國人等議題交換意見。外界認為，這些都是美中關係中的敏感且具實質利益衝突的焦點。

  • 美方公布的賓客包括貝佐斯、馬斯克、皮查伊、戴爾、黃仁勳、奧特曼、Jane Fraser與庫克等，顯示國宴不僅是外交場合，也凸顯科技與商界領袖在美中議題中的關鍵角色。

習近平 黃仁勳 川普

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