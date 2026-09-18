港媒：川普曾想把對台軍售拖到卸任前 現擬APEC、G20後處理

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日抵達北京人民大會堂國宴會場。(美聯社)

中國國家主席習近平下周將赴華府進行國是訪問。香港媒體「南華早報」19日獨家報導，多名消息人士透露，美國正考慮將重大對台軍售 案延至11月深圳亞太經合會（APEC ）峰會後宣布。

消息人士表示，美國總統川普 很可能進一步把軍售案延至年底。中美領導人計畫在APEC峰會期間舉行雙邊會晤，習近平預計也將於12月赴佛州出席20國集團（G20）峰會。另有消息人士說，川普也在研議如何延後簽署軍售案，最終結果將是「川普、對中鷹派人士與台灣方面遊說人士三方妥協的結果」。

該人士說：「川普總統曾考慮把對台軍售決定延至2028年底或2029年1月，也就是本屆任期接近尾聲時，但這項構想一提出，便遭鷹派人士強烈反對。目前似乎已決定延至APEC及G20峰會後再處理。由於北京已強烈表明反對對台軍售，他明年仍很可能繼續擱置此事。」

美國國防承包商目前優先補充美軍急需庫存，並支援正在作戰的戰區，尤其是中東，台灣訂單因此仍卡在漫長的生產排程中。消息人士指出，對台武器交付已有積壓，延後批准軍售案「對實際交付時程的影響可能有限」。

一名熟悉中方規畫的消息人士表示，中國官員曾私下敦促美方在習近平訪問華府前暫緩任何新的對台軍售，與川普5月訪問北京前中方傳達的訊息一致。儘管北京希望軍售延後愈久愈好，中國官員也明白美方不可能無限期拖延；台灣官員則擔心川普可能把軍售延至總統任期結束。

另兩名知情人士表示，川普政府可能在下周川習會與11月APEC會議之間宣布小規模軍售案，但類似過去幾年、規模達數十億美元的軍售案較不可能成案。一些對中鷹派人士建議川普採取「分批處理方式」，先批准一筆小額軍售安撫台北。美方也可能事先通知北京，以免中方措手不及，或認為此舉違反雙方共識。

一名知情人士表示，中方雖肯定會反對小規模軍售案，並公開表達不滿，但北京可能勉強接受，不會採取重大報復行動。另一名消息人士則說，軍售案延後並不令人意外，過去也曾出現類似情況。另有消息人士指出，中美軍事關係，以及安全對話能否恢復，均取決於華府在台灣問題上的保證。