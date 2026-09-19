落中國之手？F-35零件被轉運香港失蹤 國會調查

F-35戰機零件被轉運至香港，國會擔心機密會落至中國手中，要展開調查。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： F-35敏感零件自澳洲返美途中誤運抵香港後失蹤。

F-35敏感零件自澳洲返美途中誤運抵香港後失蹤。 重點二： 美國國會與國防部門已介入調查，尚無證據指向中國。

美國國會與國防部門已介入調查，尚無證據指向中國。 重點三：失蹤座艙罩含隱身技術，恐影響F-35關鍵機密外洩。

一批F-35隱形戰機的敏感零件，今年夏天由澳洲 運返美國維修途中，意外運抵香港 ，目前不知落入何人手中，美國國會及國防部門已展開調查，也使外界擔心中國可能取得F-35關鍵技術。

美國務院 拒評論 中使館：不了解

政治新聞網站Politico 18日獨家引述三名知情人士爆料，這批零件是由代表F-35製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin) 的中間商負責運送，為何運到香港目前仍不明，也不知其下落。

現在唯一可知的是，尚無證據說明是由中國政府或軍方策畫，也沒證據顯示已落入中國手中。美國國務院拒絕評論，中國駐美國大使館也表示不了解事件。

知情人士透露，國務院及五角大廈官員早知該事件，相關官員 6 月已向國會的國家安全委員會說明，預計未來數星期還會有更多簡報。

其中兩名知情人士透露，失蹤的零部件包含一個F-35戰鬥機的座艙罩，是用來覆蓋駕駛艙。座艙罩含有隱身技術，目前只有美國及其盟友掌握，如果敵對國家取得實物，可透過拆解、分析研究等，進一步掌握或驗證F-35的隱身技術。

F-35座艙罩表面塗有一層透明雷達吸波材料，是戰機隱身能力的一部分。美國空軍資料顯示，這層隱身塗層會隨時間而老化，F-35座艙罩因此需要定期維修或更換。美國及盟國目前已有超過1300架F-35，都是統一由美方維修。

五角大廈證實部分零件失蹤，F-35聯合計畫辦公室(F-35 Joint Program Office)的聲明表示，「注意到一批無法使用的 F-35 閃電二型 (Lightning II)戰機零件的運輸問題」；聲明又說正在與當局及夥伴合作「以回收這些零件」，「展開調查防止再發生類似事件」。

洛克希德馬丁發聲明表示，該公司遵守所有美國關於飛機零件運輸的規定，基於安全考慮，目前不會說明具體情況。

F-35聯合計畫是由美、英、澳洲、丹麥、挪威、波蘭等共同參與，各國可以共享設在全球各地的零件備件庫，備件庫歸美國國防部所有，但零件的管理卻是由洛克希德馬丁負責。

美國政府稽核處 (GAO) 在2023年的報告曾顯示，過去五年裡超過100萬個F-35零件下落不明。國防部估計，整個服役期間，採購、操作及維護計畫中的數千架戰機，總成本將近2兆元，使其成為全球歷史上成本最高的武器計畫。