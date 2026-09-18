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川習會前 貝森特、何立峰周末先在紐約談AI、貿易及稀土等議題

記者黃國樑／即時報導
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美國財部長貝森特(左)將與中國國務院副總理何立峰會面，討論AI、貿易及稀土等議題...
美國財部長貝森特(左)將與中國國務院副總理何立峰會面，討論AI、貿易及稀土等議題。圖為兩人2025年5月在日內瓦會面。(美聯社)

路透報導，據一位知情人士透露，美國財政部長貝森特計畫本周末在紐約與中國國務院副總理何立峰會面，討論人工智慧(AI)、貿易、稀土和經濟問題。

報導稱，這些討論意義重大，因為美國和中國是推動先進人工智慧工具發展和全球應用的兩大主要力量。稀土在技術製造中發揮著至關重要的作用。

美聯社周五率先援引一位知情人士的消息報導稱，貝森特將與何立峰會面，討論一系列經濟問題。報導並稱，人工智慧將是「貝何會」談的重點，中國稀土礦產儲備也將列入議程。

路透也跟進報導，報導稱，關於在紐約舉行的會晤的細節資訊很少，預計這次會晤將探討川普和習近平可能達成共識的領域。消息人士稱，技術性或「工作性」會晤可能會持續到周一，議程將保持靈活，「以便就一系列相關問題進行實質討論」。

報導稱，貝森特和何立峰預計還將討論其他一些重要議題，包括延長將於11月10日到期的關稅休戰期，以及改善中國去年大幅削減的中國生產的稀土磁鐵和關鍵礦物的流通。該休戰協議將川普第二任期內徵收的關稅上限設定在20%左右。

報導稱，貝森特在先前的一項聲明中表示，他預計討論將涵蓋「開放權重模型和封閉權重模型」。開放權重模型是指核心要素公開可用的AI系統。使用者可以下載這些模型並針對特定任務進行微調。報導稱，中國的開放權重模型愈來愈受到美國企業的歡迎，因為它們比Anthropic、OpenAI和其他美國公司開發的封閉權重AI工具更便宜。

不過，路透也複述了它前一天的一則報導稱，中國的人工智慧模型甚至被美國政府使用，美國政府的網站採用了一家中國公司的人工智慧模型，允許用戶搜尋擬議中的聯邦法規，儘管聯邦調查局指控該模型的開發商阿里巴巴存在欺詐行為，涉嫌惡意抄襲Anthropic的技術。

報導稱，貝森特在談到與中國的會談時表示，美國仍然是人工智慧領域的領導者。我們願意就如何避免共同風險和避免兩國系統分裂進行討論。貝森特並呼籲美國和中國就人工智慧「護欄」達成一致，旨在防止強大的模式落入惡意非國家行為體手中。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 兩人預計討論人工智慧、貿易、稀土與經濟問題，並探討美中可達成共識的領域。這場會晤被視為川習會前的重要鋪陳。

  • 稀土是技術製造的重要原料，而中國供應變動牽動全球產業鏈；同時，11月10日到期的關稅休戰也攸關雙邊經貿穩定，因此都列入議程。

  • 貝森特表示，美中可討論開放與封閉權重模型，也希望就AI護欄達成一致，避免強大模型落入惡意非國家行為體手中，並減少兩國系統分裂風險。

川習會 稀土 貝森特

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