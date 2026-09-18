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川習二會談什麼？聚焦關稅、AI、台灣等6大議題

記者賴錦宏陳湘瑾／綜合報導
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今年5月14日，中國國家主席習近平在人民大會堂主持歡迎儀式，歡迎川普總統到訪。（...
今年5月14日，中國國家主席習近平在人民大會堂主持歡迎儀式，歡迎川普總統到訪。（新華社）

川普總統與中國國家主席習近平預計24日在華府會面，這場今年5月川普訪中後的「川習二會」進入倒數。綜合港媒、彭博等報導，預計關稅、農產品、稀土、AI和伊朗問題是重點，台灣議題一定會被討論，中方將繼續向美施壓。

此外，隨行訪美的中國企業家名單備受關注。據報導，比亞迪、中際旭創、小米、寧德時代、中國銀行等企業代表有可能隨習近平訪美，有望促成更多投資協議。

彭博引述消息人士指，美中正討論削減部分商品關稅，包括美國對中國出口的能源和農產品，以及中國輸美、供廠商使用的原材料，下周兩國領袖峰會，還有望促成雙方延長持續一年的貿易休戰。

中國國有糧食貿易商中糧集團(COFCO)的代表可能隨習近平訪美，會見川普，中國正推進每年採購2500萬噸美國大豆的承諾。

稀土也可能成為談判籌碼。路透專欄作者霍姆近日指出，中國掌握釔等稀土供應，釔被用於顯示器、半導體、雷射及飛機引擎熱障塗層等領域，可能成為川習會重要議題。

美中AI競爭持續升溫，日經亞洲引述消息人士報導，美國準備在元首峰會向中國拋出AI安全相關議題。路透報導，財長貝森特將於本周末與中國國務院副總理何立峰會面，美國願意在即將舉行的AI會談中，與中國討論雙方面臨的風險。

消息人士向美國有線電視新聞網(CNN)透露，多家大型科技與AI公司執行長，預定下周前往華府參與國是訪問，美方考慮藉此安排場邊會議，討論AI未來發展及其風險。OpenAI執行長奧特曼及輝達執行長黃仁勳都在川習會國宴名單，兩人可能參加AI場邊會議。OpenAI全球事務長黎漢證實，奧特曼將出席國宴。

最後是台灣問題。共同社日前引述多名熟悉中美關係消息人士稱，中國已經要求美國在元首會晤前，不要批准對台軍售，否則中方有意取消元首會面；川普則回應不擔心習近平取消峰會。中方多次強調台灣問題是美中關係的紅線，預計川習二會將繼續對美施壓。

貝森特說，「美國仍是AI領域的領導者，我們願意就如何避免共同風險、避免兩套體系走向分裂展開討論，預期會談將涵蓋開放權重與封閉權重兩種模型。」

鑑於川普及其他共和黨高層著眼於維持AI超前北京，即使習近平不直接與會，在川習會前後安排此類會面，仍可能形成尷尬局面。不過部分國會議員期盼這類會議能成為起點，讓美中達成某種協議防止AI軍備競賽。

精華 FAQ

  • 報導指出，關稅、農產品、稀土與投資協議是核心議題，美中還在討論削減部分商品關稅，並可能延長持續一年的貿易休戰，為後續談判鋪路。

  • 因為美中AI競爭升溫，美方準備在峰會提出AI安全議題，並與中方討論雙方共同面臨的風險，可能涉及開放權重與封閉權重模型，以及防止AI軍備競賽。

  • 台灣被視為美中關係紅線，中方已要求美國在會前不要批准對台軍售，否則可能影響峰會安排；預料北京會在會中持續向華府施壓，凸顯議題敏感性。

關稅 習近平 稀土

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