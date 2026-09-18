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「給難得殊榮」美官員：習近平下周訪美 川普將罕見親自接機

編譯中心／綜合報導
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習近平(中右)2017年訪美時，是由國務卿提勒森(中左)接機。(路透)
習近平(中右)2017年訪美時，是由國務卿提勒森(中左)接機。(路透)

中國國家主席習近平預計下周訪美。美國官員證實，川普總統將給予習近平一項難得的殊榮，川普將親自為習近平接機。

這名美國官員匿名受訪表示，習近平預計於美東時間23日下午4時抵達馬里蘭州安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)，川普將到場出席歡迎習近平的儀式，兩人預計24日在白宮會談。

今年5月川普訪問北京時，中方由國家副主席韓正接機。中方並安排約100名青年男女分站紅地毯兩側，以齊一的肢體動作揮舞美中兩國國旗，迎接川普下機。

川普與習近平今年底前還可能在亞太經濟合作會議(APEC)峰會和20國集團(G20)峰會上會面。

多名知情人士向香港「南華早報」透露，美中兩國正密集磋商，極可能於峰會期間宣布強化雙邊軍事聯繫的具體措施。其中一項最受矚目的潛在重大成果，是雙方計畫重啟自2024年因美國對台軍售而全面中斷的軍備管制談判，而且未來的對話不排除納入兩軍軍職人員參與。

為了替下周的峰會進行最終的準備與確認，中國外交部長王毅17日與美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)進行電話會談。根據新華社報導，王毅向美方表示，雙方應本著平等、尊重與互利的精神，為下一階段的高層交流做好準備；雙方應加強溝通、管控分歧並尊重彼此的核心利益。兩人同時也針對中東局勢交換意見。

消息人士指出，美中雙方正積極尋求啟動更多軍事溝通管道，並鞏固現有聯繫機制。這在兩國因關稅、出口管制與制裁而劍拔弩張的經貿關係中，成為罕見的亮點。過去幾個月來，兩國軍方官員在各個層級的互動頻率與層級均顯著提升，旨在防止雙方對彼此意圖產生誤解或誤判。

其中，美中雙方正尋求建立三個層級的軍事對話機制：首先是作為兩國武裝部隊統帥的總統層級對話；其次是包括美國戰爭部與中國中央軍事委員會在內的部長級對話；第三則是前線指揮官層級，特別是美國太平洋司令部與解放軍東部戰區的對話。

在結束長達兩年的停滯後，美中兩軍上個月底在加拿大舉行指揮官層級會談，由解放軍東部戰區司令員楊志斌與美國太平洋司令部司令帕帕羅(Samuel Paparo)首次面對面會晤。美方強調，維持兩軍高層溝通管道暢通，對於降低誤判風險，以及促進部隊間安全、專業的行為至關重要。知情人士透露，習近平與美國總統川普峰會的具體成果，正是在楊志斌與帕帕羅於加拿大的會晤中討論並敲定的。

在重建軍事溝通管道的過程中，台灣議題與兩岸關係的動向，始終是美中角力的核心。雙方正考慮恢復由美國國務院與中國外交部主導的軍備管制談判。該談判曾在2023年取得進展，但隨後因華府持續對台軍售，在2024年7月遭北京片面中止。消息人士將此次重啟談判的意願形容為中方的「讓步」，若進展順利，最終更可能納入美方長期要求加入的軍方人員。

川普總統(右)今年5月訪問中國時，是由國家副主席韓正接機，中國國家主席習近平(左...
川普總統(右)今年5月訪問中國時，是由國家副主席韓正接機，中國國家主席習近平(左)在人民大會堂前主持歡迎儀式。(路透)

精華 FAQ

  • 美國官員證實，川普將罕見親自前往馬里蘭州安德魯聯合基地接機，預計習近平於美東時間23日16時抵達，並於24日在白宮與川普會談。

  • 雙方正尋求建立總統、部長與前線指揮官3個層級的軍事對話機制，並鞏固既有聯繫，目的在於降低誤判風險，避免因緊張局勢升高而發生意外衝突。

  • 台灣議題仍是美中角力核心，雙方考慮恢復由美國國務院與中國外交部主導的軍備管制談判；該談判曾因美國對台軍售於2024年7月被北京中止。

習近平 川普 韓正

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