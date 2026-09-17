川習會將觸及AI議題 專家：可能討論技術與治理工具

川習會預計下周在華府登場，AI預料將是雙方討論議題之一。（路透）

川習會 預計下周在華府 登場，人工智慧（AI）預料將是雙方討論議題之一。美國專家今天表示，雙方可能針對技術與治理工具進行討論，包括商討AI開發安全性、建立某種通訊熱線以對AI問題保持聯繫，以及因應網路事件的具體措施等。

中國國家主席習近平 預計下週訪美，24日將在白宮和川普總統（Donald Trump）舉行會談。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉行線上記者會，邀請專家學者分析即將登場的川習會。

與會者之一、CSIS旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）表示，整體而言，美中雙方有許多誘因在這次峰會上針對AI展開實質討論。

AI議題近來備受關注，包括AI代理網路攻擊事件引發不安，外界呼籲加強監管，以及研究人員近日接連對AI安全性提出強烈警告，全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家基於安全疑慮而呼籲放緩AI發展。

曾任職Google、負責AI政策的梅塔指出，美中可能在峰會中討論的議題包括安全開發AI的定義及基本安全實踐；建立某種通訊熱線，好讓雙方能針對新興或發展中的AI問題保持聯繫。

其他還包括有關網路事件的具體因應措施，梅塔認為，這可能是峰會能產生的最具體行動，例如美國政府同意對由美國企業引起的網路事件進行更多監控，中國政府也同意對與中國企業相關的事件進行更多監控，隨後建立某種資訊分享機制。

他強調，所有這些做法唯有在具備某種驗證機制的條件下才能發揮作用。

因此，梅塔認為，美中雙方將針對技術與治理工具進行討論。

他預期，隨著美國和中國的決策者試圖應對AI技術快速發展而帶來的一些重大新興問題，未來雙方將有更多的技術性討論。

川習會前，美國新聞網站Axios昨天引述美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明報導，貝森特表示，在本週末即將登場的人工智慧會談中，美國願意與中國討論共同面臨的風險。

美中兩國競逐全球人工智慧領導地位之際，貝森特將於本週末與中國國務院副總理何立峰會晤。