川習會將觸及AI議題 專家：可能討論技術與治理工具
川習會預計下周在華府登場，人工智慧（AI）預料將是雙方討論議題之一。美國專家今天表示，雙方可能針對技術與治理工具進行討論，包括商討AI開發安全性、建立某種通訊熱線以對AI問題保持聯繫，以及因應網路事件的具體措施等。
中國國家主席習近平預計下週訪美，24日將在白宮和川普總統（Donald Trump）舉行會談。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉行線上記者會，邀請專家學者分析即將登場的川習會。
與會者之一、CSIS旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）表示，整體而言，美中雙方有許多誘因在這次峰會上針對AI展開實質討論。
AI議題近來備受關注，包括AI代理網路攻擊事件引發不安，外界呼籲加強監管，以及研究人員近日接連對AI安全性提出強烈警告，全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家基於安全疑慮而呼籲放緩AI發展。
曾任職Google、負責AI政策的梅塔指出，美中可能在峰會中討論的議題包括安全開發AI的定義及基本安全實踐；建立某種通訊熱線，好讓雙方能針對新興或發展中的AI問題保持聯繫。
其他還包括有關網路事件的具體因應措施，梅塔認為，這可能是峰會能產生的最具體行動，例如美國政府同意對由美國企業引起的網路事件進行更多監控，中國政府也同意對與中國企業相關的事件進行更多監控，隨後建立某種資訊分享機制。
他強調，所有這些做法唯有在具備某種驗證機制的條件下才能發揮作用。
因此，梅塔認為，美中雙方將針對技術與治理工具進行討論。
他預期，隨著美國和中國的決策者試圖應對AI技術快速發展而帶來的一些重大新興問題，未來雙方將有更多的技術性討論。
川習會前，美國新聞網站Axios昨天引述美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明報導，貝森特表示，在本週末即將登場的人工智慧會談中，美國願意與中國討論共同面臨的風險。
美中兩國競逐全球人工智慧領導地位之際，貝森特將於本週末與中國國務院副總理何立峰會晤。
川習會預計下周在華府白宮舉行，習近平將與川普會談。由於AI安全疑慮升高、網路攻擊事件受關注，AI因此被視為雙方可能深入討論的重要議題。 專家指出，雙方可能討論安全開發AI的定義與基本安全實踐，也可能建立某種通訊熱線，讓兩國能針對新興或發展中的AI問題維持聯繫。 可能做法包括美國與中國分別加強對本國企業相關網路事件的監控，並建立資訊分享機制；但專家強調，這些安排都需要具備一定的驗證機制才能運作。
精華 FAQ
川習會預計下周在華府白宮舉行，習近平將與川普會談。由於AI安全疑慮升高、網路攻擊事件受關注，AI因此被視為雙方可能深入討論的重要議題。
專家指出，雙方可能討論安全開發AI的定義與基本安全實踐，也可能建立某種通訊熱線，讓兩國能針對新興或發展中的AI問題維持聯繫。
可能做法包括美國與中國分別加強對本國企業相關網路事件的監控，並建立資訊分享機制；但專家強調，這些安排都需要具備一定的驗證機制才能運作。
上一則