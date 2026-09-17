我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男赴美打拚 晚年淪遊民 想返台這原因家人不肯

日本達人教你挑成熟酪梨、正確切法 加碼2道快速美味食譜

川習會將觸及AI議題 專家：可能討論技術與治理工具

中央社／華盛頓17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川習會預計下周在華府登場，AI預料將是雙方討論議題之一。（路透）
川習會預計下周在華府登場，AI預料將是雙方討論議題之一。（路透）

川習會預計下周在華府登場，人工智慧（AI）預料將是雙方討論議題之一。美國專家今天表示，雙方可能針對技術與治理工具進行討論，包括商討AI開發安全性、建立某種通訊熱線以對AI問題保持聯繫，以及因應網路事件的具體措施等。

中國國家主席習近平預計下週訪美，24日將在白宮和川普總統（Donald Trump）舉行會談。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉行線上記者會，邀請專家學者分析即將登場的川習會。

與會者之一、CSIS旗下的渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任梅塔（Aalok Mehta）表示，整體而言，美中雙方有許多誘因在這次峰會上針對AI展開實質討論。

AI議題近來備受關注，包括AI代理網路攻擊事件引發不安，外界呼籲加強監管，以及研究人員近日接連對AI安全性提出強烈警告，全球一些最具影響力的企業執行長與AI專家基於安全疑慮而呼籲放緩AI發展。

曾任職Google、負責AI政策的梅塔指出，美中可能在峰會中討論的議題包括安全開發AI的定義及基本安全實踐；建立某種通訊熱線，好讓雙方能針對新興或發展中的AI問題保持聯繫。

其他還包括有關網路事件的具體因應措施，梅塔認為，這可能是峰會能產生的最具體行動，例如美國政府同意對由美國企業引起的網路事件進行更多監控，中國政府也同意對與中國企業相關的事件進行更多監控，隨後建立某種資訊分享機制。

他強調，所有這些做法唯有在具備某種驗證機制的條件下才能發揮作用。

因此，梅塔認為，美中雙方將針對技術與治理工具進行討論。

他預期，隨著美國和中國的決策者試圖應對AI技術快速發展而帶來的一些重大新興問題，未來雙方將有更多的技術性討論。

川習會前，美國新聞網站Axios昨天引述美國財政部長貝森特（Scott Bessent）聲明報導，貝森特表示，在本週末即將登場的人工智慧會談中，美國願意與中國討論共同面臨的風險。

美中兩國競逐全球人工智慧領導地位之際，貝森特將於本週末與中國國務院副總理何立峰會晤。

精華 FAQ

  • 川習會預計下周在華府白宮舉行，習近平將與川普會談。由於AI安全疑慮升高、網路攻擊事件受關注，AI因此被視為雙方可能深入討論的重要議題。

  • 專家指出，雙方可能討論安全開發AI的定義與基本安全實踐，也可能建立某種通訊熱線，讓兩國能針對新興或發展中的AI問題維持聯繫。

  • 可能做法包括美國與中國分別加強對本國企業相關網路事件的監控，並建立資訊分享機制；但專家強調，這些安排都需要具備一定的驗證機制才能運作。

川習會 華府 習近平

上一則

習將訪美 港媒：美中擬加強兩軍關係 軍控對話有望重啟

延伸閱讀

川習會前持續角力 港媒：中美擬合併經貿AI對話 一次談3大議題

川習會前持續角力 港媒：中美擬合併經貿AI對話 一次談3大議題
川習會前…中美AI談判先上桌 貝森特20日將晤何立峰

川習會前…中美AI談判先上桌 貝森特20日將晤何立峰
川習會前夕 貝森特：美方願與中國討論AI共同風險

川習會前夕 貝森特：美方願與中國討論AI共同風險
路透：美中近日舉行AI風險對話 貝森特主談

路透：美中近日舉行AI風險對話 貝森特主談

熱門新聞

中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美軍波音E-3「哨兵」空中預警管制機受損。（路透）

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

2026-09-15 20:50
財政部長貝森特。(歐新社)

貝森特：美債殖利率上揚是全球問題造成 周末將會何立峰

2026-09-15 13:19
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。（美聯社）

史詩級搞砸 CNN曝曼德海峽失守內幕 美與中東盟友互怪豬隊友

2026-09-12 23:02
特斯拉兼SpaceX執行長馬斯克5月中旬隨川總統普訪問北京，並獲邀出席晚宴。（美聯社）

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

2026-09-17 01:32

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀
當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價