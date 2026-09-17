習將訪美 港媒：美中擬加強兩軍關係 軍控對話有望重啟

美軍儀隊16日在白宮預演歡迎儀式，為中國國家主席習近平下周國事訪問並會晤川普總統做準備。（路透）

南華早報17日獨家報導，多名知情人士表示，美中正討論中國國家主席習近平 下周對美國進行國事訪問期間，可能宣布加強兩軍關係的措施。另一項可能成為峰會成果的議題，是重啟2024年因美國對台軍售而暫停的軍備控制對話，未來也可能納入軍方人員參與。

儘管美中經濟關係仍因相互加徵關稅、出口管制與制裁充滿爭議，但兩國軍事關係已朝更正面的方向發展，包括恢復定期對話，並公開承諾維持和平、增進相互理解。雙方8月底也恢復中斷兩年的指揮官層級會談，由解放軍 東部戰區司令楊志斌與美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）在加拿大首次面對面會晤。

消息人士表示，美軍與解放軍官員過去幾個月已在不同層級增加接觸，雙方正開啟更多軍事溝通管道並強化現有機制，希望透過更頻繁對話，避免誤解或誤判彼此意圖。

一名消息人士表示，美中正尋求建立三個層級的軍事對話，包括身兼武裝部隊最高統帥的國家領導人層級、美國國防部與中國中央軍事委員會的部長層級，以及前線指揮官層級，尤其是美國太平洋司令部司令與解放軍東部戰區司令。該人士說：「國家領導人與前線指揮官層級的會談正在取得進展，但真正的部長層級會談可能還要一段時間。」

他指出，中國反腐行動幾乎清空中央軍委，目前只剩中央軍委副主席張升民一名現役軍官，「但我們相信，部長層級會談將在不久的將來舉行。」

另一名知情人士表示，雙方也希望建立新的溝通管道，其中之一可能是重啟美國國務院與中國外交部之間的軍備控制對話。這項對話2023年曾取得進展，但2024年7月因美方持續對台軍售而暫停。一名消息人士形容，重啟對話是中方作出的一項讓步，如果「事情進展順利」，未來可能擴大納入軍方人員，這也是美方長期以來的要求。

一名消息人士表示，美中兩軍正努力遵循今年5月北京川習會同意的「戰略穩定」指導方針。另一名消息人士則說，楊志斌與帕帕羅在加拿大會晤時，雙方已討論並敲定這次川習會的成果。儘管川普第二任期內的美中軍方接觸已變得更穩定，但仍然「停留在表面」。該人士形容，在共和黨籍總統任內取得這樣的進展「很獨特」，並稱川普是「一種不同類型的共和黨總統」。