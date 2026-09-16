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川普賣沙國F-35爆疑慮 美情報示警 憂中國藉機取得技術

編譯周辰陽／即時報導
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英國2026法恩堡國際航空展7月20日開幕，一架洛克希德馬丁F-35「閃電II」...
英國2026法恩堡國際航空展7月20日開幕，一架洛克希德馬丁F-35「閃電II」戰機進行飛行展示。法新社

紐約時報16日報導，沙烏地阿拉伯王儲兼實質領導人穆罕默德（Mohammed bin Salman）長期希望向美國購買先進F-35戰機，川普總統最終於2025年11月同意出售。這筆價值240億美元的軍售案目前尚待完成，但美國官員透露，情報官員已在內部報告中警告，這筆交易可能帶來中國間諜活動風險。

沙烏地阿拉伯與美國已有數十年軍事合作關係，也是美國武器及國防設備最大買家，但利雅德同時向中國購買彈道飛彈。中國軍方也正協助沙國製造彈道飛彈、建立生產設施並提升飛彈運用能力。

美方官員表示，情報分析人員認為，中國可能透過在沙烏地阿拉伯從事間諜活動，或藉由中沙軍事及安全夥伴關係，取得F-35戰機技術。美國國防情報局（DIA）數月前發布的一份報告，也關切中國軍方接觸沙國基地，以及沙國電信基礎設施使用中國技術等情況，並質疑美沙能否確保存放F-35技術的設施安全。

五角大廈尤其關切F-35先進雷達及監視技術安全。最新情報報告指出，相關設施應僅限沙烏地及美國軍官與承包商進入，並詢問沙國是否願意進一步限制與中國軍方、情報人員及相關實體往來，以及是否願意從電信、路由器基礎設施及國防設施中，移除華為與中興通訊這兩家中國科技公司的設備。

這份報告已在多個政府機構及國會辦公室流傳。紐約時報先前曾報導，川普政府2025年秋季討論這筆軍售時，DIA就已針對類似風險發布較概括的報告。如今軍售案進一步推進，DIA新版報告也提出更強烈的疑慮，包括技術層面的問題。

美國國務院6月已將軍售方案送交國會尋求非正式批准，一些國會議員及助理持續就情報機構的疑慮向政府施壓。美國國務院、五角大廈及沙烏地阿拉伯駐美大使館拒絕回應，白宮與中國駐美大使館則沒有回應。

紐約時報指出，川普第一任期曾於2020年同意向阿拉伯聯合大公國出售F-35戰機，作為阿聯與以色列關係正常化協議的一環，當時美國情報機構也曾提出類似擔憂。由於阿聯正加強與中國的軍事、情報及科技關係，拜登政府後來重新審查這筆軍售，美方最終終止軍售程序。

在波蘭國際防務工業展上，波蘭士兵走過F-35戰鬥機模型。（路透）
在波蘭國際防務工業展上，波蘭士兵走過F-35戰鬥機模型。（路透）

精華 FAQ

  • 美方情報官員擔心，中國可能利用沙烏地與其軍事、安全合作關係，或在當地從事間諜活動，進而接觸F-35的先進技術與敏感系統。

  • 報告特別關切F-35的先進雷達與監視技術，並建議相關設施僅限沙國與美國軍官、承包商進入，同時檢視基地與通訊設備的安全性。

  • 美國國務院已於6月送交國會尋求非正式批准，但多個政府機構、國會辦公室與議員仍持續施壓，要求釐清情報疑慮後再推進。

川普 沙烏地阿拉伯 間諜

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