嚇阻中俄 美首度承認早已部署太空武器 中方回應

美國首度證實已在太空部署武器，但拒絕透露內容。照片為川普總統去年在白宮公布的「金穹計畫」。（路透）

金融時報報導，美國軍方14日首度承認早已在太空部署武器，但拒絕透露具體細節或能力。安全專家示警，此舉恐促使其他國家跟進擴充太空武器，尤其中國與俄羅斯 正加速發展太空軍事計畫。

空軍部長梅因克14日出席美國空軍暨太空軍協會會議表示：「如今美國已擁有部署於軌道上的太空控制武器，能保護聯合作戰部隊，抵禦敵對勢力行動。」

梅因克說，這類部署「從嚇阻角度而言至關重要」，但若進一步透露「我們在做什麼」，反而可能削弱嚇阻效果。他還說，美國必須確保能在太空「自由行動」，因為太空已成為攸關美國軍事與經濟安全的重要領域。

川普政府正加速建構「金穹」飛彈防禦系統所需的太空能力。梅因克14日表示，美國目前已擁有可供飛行測試的太空攔截器硬體。太空攔截器是金穹系統的一項關鍵設計，目標是在太空中攔截來襲飛彈。

美國太空軍將「太空控制」定義為爭奪並控制太空所需的攻防活動，最終目標是取得「太空優勢」。根據太空軍的作戰框架，太空軌道攻擊既可能使用動能武器，也就是能造成實體破壞的武器，也可能使用非動能手段。

對於中國是否是否也有部署太空軍，中國外交部發言人郭嘉昆表示，「中國一貫堅持和平利用太空，維護太空安全，反對太空武器化、戰場化和軍備競賽。我們敦促美方停止在太空擴軍備戰，以實際行動維護全球戰略穩定」。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」航太安全計畫副主任史沃普表示，太空控制行動不只會發生在太空，也可能在地球上進行。不過，他認為，梅因克的說法太過模糊，不足以真正嚇阻中國與俄國。

史沃普說：「他們必須更清楚這項武器的破壞力，以及跨越什麼樣的紅線才可能觸發美國動用。」

美國獨立機構「世界安全基金會」太空安全與穩定首席主任山姆森推測，美軍這款武器可能不是直接摧毀衛星的動能武器，而是部署在太空、用來干擾衛星訊號的設備。山姆森說，美國向來避免會製造大量太空碎片的攻擊，因此非動能武器可能性較高。

山姆森警告，美國如今公開承認在太空部署武器，可能給中國、俄羅斯更多理由發展或公開類似武器。