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新「飛彈危機」？智庫：若與中國開戰 美彈藥只夠用1個月

編譯廖振堯／綜合報導
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「愛國者」防空攔截飛彈，組裝一枚需六周，生產其4000個零件需兩年，洛克希德馬丁...
「愛國者」防空攔截飛彈，組裝一枚需六周，生產其4000個零件需兩年，洛克希德馬丁目前每年生產750枚，對伊戰爭已發射1500枚。(路透)

伊朗戰爭開打至今已七個月，加上持續超過四年的俄烏戰爭，美國的先進武器彈藥似乎面臨短缺。陸戰隊退役上校、智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)資深顧問坎西安(Mark Cancian)指出若與中國開戰，彈藥可能只夠打一個月。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，坎西安表示如果敵方發射彈道飛彈，美軍就必須動用高端系統來防禦。坎西安評估了「愛國者」(Patriot) 飛彈以及其他六種對付伊朗的關鍵武器，包括戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈、薩德(THAAD)飛彈、遠程精準打擊飛彈(PrSM)的用量及庫存，表示在伊朗戰爭中打掉的彈藥成本約250億元。坎西安說俄烏戰爭敲響了警鐘，「因為它清楚表明我們沒有足夠庫存，也沒有足夠增援來應對持久衝突。」

被問及美國是否有足夠武器來打完這場戰爭時，坎西恩回答：「如果是與伊朗的戰爭，答案是肯定的。問題在於與中國的戰爭。我們或許能提供足夠一個月的彈藥，但要持續到第二個月、第三個月甚至第四個月，那將是一項巨大挑戰。」

組裝一枚愛國者飛彈大約需要六周，但生產它的4000個零件卻需要大約兩年。每枚愛國者造價約400萬元，洛克希德馬丁(Lockheed Martin)目前每年生產750枚，遠遠不足以補充在伊朗戰爭中發射的1500枚數量。洛克希德馬丁依賴龐大的供應鏈，大約有500到1000家供應商，倉促催貨可能導致生產瓶頸。該公司飛彈與射控部門總裁卡希爾(Tim Cahill)表示每個零件都必不可少，「因此任何一個環節出現問題都可能導致生產瓶頸……我們不得不依賴單一供應商來供應許多系統。」

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)一直在敦促軍工企業將武器產量提高到所謂的「戰時水準」，而卡希爾則稱之為「可控的混亂」。洛克希德馬丁計畫增加輪班、提高裝配線的自動化程度，將愛國者飛彈的年產量從750枚提高到2000枚。

愛國者飛彈所用的火箭引擎由國防承包商L3Harris製造，該公司已將產量提高了近一倍，並正興建一座自動化程度更高的工廠，但離竣工還有16個月。該公司飛彈業務總裁貝丁菲爾德(Ken Bedingfield)表示，生產過程遵循的安全規程非常耗時，若處理不當將十分危險；每台引擎中的火箭燃料都必須在爐中固化，可能需要幾天到幾周之久。

精華 FAQ

  • 因為伊朗戰爭與俄烏戰爭已大量消耗先進武器庫存，而美國現有補充速度跟不上戰時需求。坎西安指出，若衝突持續到第2、第3個月，彈藥供應將面臨巨大挑戰。

  • 包括愛國者飛彈、戰斧巡弋飛彈、薩德飛彈與遠程精準打擊飛彈等。坎西安評估這些武器在對付伊朗時消耗很大，總成本約250億元，顯示庫存正快速下降。

  • 洛克希德馬丁計畫增加輪班並提高裝配線自動化，目標把愛國者飛彈年產量從750枚拉升到2000枚；但零件、單一供應商與安全製程都可能造成新的生產瓶頸。

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