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紐時：中國情報首長示警AI威脅中共執政 川習會前設談判紅線

編譯盧思綸／即時報導
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中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。(美聯社...
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳一新警告AI恐威脅中共執政與國安。
  • 重點二：北京在川習會前先劃AI談判紅線。
  • 重點三：示警範圍擴大到政權、基建與軍事競爭。

紐約時報報導，美國科技巨頭拋出AI減速論持續延燒，北京雖喊話美國企業勿炒作風險，中國國家安全部長陳一新卻示警AI對中共執政地位構成安全威脅，並特別點名美國AI模型，包括Claude Mythos與GPT-5.5-Cyber。這是中國高層迄今針對北京如何看待AI安全風險，提出最明確詳盡的說法。

新加坡管理大學法律教授高樹超（Henry Gao）指出，北京此時釋出這項警告，形同在9月24日川習會前、雙方進行AI談判前，先設下一道紅線。他認為，北京並未將AI安全視為各國共同面對的全球問題，而是從對抗角度看待，向中國科技企業及外國競爭對手表明，即使美中尋求在AI上的國際安全協議，北京也不會在資料管控及政權安全等核心利益上讓步。

中國網信辦主管的「中國網信」公眾號13日發布陳一新署名文章，紐時報導整理陳一新的示警，點出其中4項主要風險，包括動搖中共政權安全、攻擊關鍵基礎設施、造成敏感資訊外洩，以及加劇軍事競爭。

美國智庫「布魯金斯研究所」研究員陳凱欣（Kyle Chan）指出，相較於過去中國監管機構多針對特定AI工具或漏洞示警，陳一新此次示警明顯擴大範圍，不再局限於單一模型或漏洞，而是全面檢視AI可能為中國帶來的新風險，顯示北京正加快因應，並試圖利用AI反過來修補漏洞、抵禦日益強大的網路攻擊。

精華 FAQ

  • 他點出4項核心風險：可能動搖中共政權安全、攻擊關鍵基礎設施、造成敏感資訊外洩，以及加劇中美軍事競爭。

  • 因為這番示警發生在9月24日川習會前、雙方準備進行AI談判之際，外界解讀北京先表態不會在資料管控與政權安全上讓步。

  • 報導認為，北京不再把AI安全視為全球共同議題，而是從對抗與防守角度看待，並擴大監管範圍，試圖利用AI補強自身安全漏洞。

川習會 中共 紐約時報

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