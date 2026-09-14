放生台灣換美洲？分析師拋川習會驚人構想 美中彼此劃清勢力範圍

中國國家主席習近平（圖左）將於9月24日在華府與美國總統川普會面，圖為今年5月中旬川普造訪北京中南海與習近平握手。（美聯社）

美國總統川普 與中國國家主席習近平 將於9月24日在華府會面，外交政策分析師、顧問公司國際政治風險分析（International Political Risk Analytics）創辦人塔達（Samir Tata）表示，本次「川習會 」將提供絕佳機會，啟動一場互利的戰略重整，透過權宜之計，在美中之間建立持久的共存模式。

塔達在13日發表於華盛頓觀察家報的投書中指出，美中建立互利共存模式的關鍵在於，確保未來兩年，中國在美國及其勢力範圍內的存在，降至最低程度，而美國在中國及其勢力範圍內的存在，也少到微乎其微。此外，雙方必須達成具體且可落實的協議，並在未來兩年內完成。

塔達說，假設雙方達成協議，川普將宣布，自2028年12月31日起，美國將停止對台運送軍備和物資，同時關閉美國在台協會，且不再將釣魚台列嶼視為「美日共同防禦條約」的適用範圍。習近平則將宣布，在截至2028年12月31日的兩年內，所有在委內瑞拉和古巴營運、最終由陸企持有或控制的公司，都將停止營運，或出售持股給當地政府核准的非中國實體。另外，中國實體將向最終由美企持有或控制的實體，採購至少300億美元的能源與農產品。

塔達認為，川普此舉等於承認台灣與中國統一以及釣魚台列嶼，並非美國重大國家利益；習近平則等於承認，委內瑞拉能源與古巴並非中國重大國家利益。實際情況是，委內瑞拉、古巴攸關美國利益，台灣、釣魚台列嶼則攸關中國利益，因此上述協議可望讓雙方互蒙其利。

本次川習會也應為共存模式訂出框架，包括界定美中各自勢力範圍、設定經濟脫鉤原則、釐清雙方各自戰略夥伴（如歐盟、俄羅斯與伊朗）的勢力範圍，以及界定東南亞、南亞與非洲等美中企業可能競爭的中立地帶。這個框架可在未來一年內逐步充實細節，並作為2027年9月在北京舉行的「川習會」議程基礎。

塔達指出，美國去年以來相繼發布的《國家安全戰略》與《國防戰略》，對台、日、韓是否屬於美國勢力範圍及重大國家利益仍語焉不詳，而中國對海陸疆界的企圖，也將影響美中共存模式的輪廓。他希望月底峰會後，華府與北京的意圖及彼此認定的重大國家利益，能更加清晰。