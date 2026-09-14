放生台灣換美洲？分析師拋川習會驚人構想 美中彼此劃清勢力範圍
美國總統川普與中國國家主席習近平將於9月24日在華府會面，外交政策分析師、顧問公司國際政治風險分析（International Political Risk Analytics）創辦人塔達（Samir Tata）表示，本次「川習會」將提供絕佳機會，啟動一場互利的戰略重整，透過權宜之計，在美中之間建立持久的共存模式。
塔達在13日發表於華盛頓觀察家報的投書中指出，美中建立互利共存模式的關鍵在於，確保未來兩年，中國在美國及其勢力範圍內的存在，降至最低程度，而美國在中國及其勢力範圍內的存在，也少到微乎其微。此外，雙方必須達成具體且可落實的協議，並在未來兩年內完成。
塔達說，假設雙方達成協議，川普將宣布，自2028年12月31日起，美國將停止對台運送軍備和物資，同時關閉美國在台協會，且不再將釣魚台列嶼視為「美日共同防禦條約」的適用範圍。習近平則將宣布，在截至2028年12月31日的兩年內，所有在委內瑞拉和古巴營運、最終由陸企持有或控制的公司，都將停止營運，或出售持股給當地政府核准的非中國實體。另外，中國實體將向最終由美企持有或控制的實體，採購至少300億美元的能源與農產品。
塔達認為，川普此舉等於承認台灣與中國統一以及釣魚台列嶼，並非美國重大國家利益；習近平則等於承認，委內瑞拉能源與古巴並非中國重大國家利益。實際情況是，委內瑞拉、古巴攸關美國利益，台灣、釣魚台列嶼則攸關中國利益，因此上述協議可望讓雙方互蒙其利。
本次川習會也應為共存模式訂出框架，包括界定美中各自勢力範圍、設定經濟脫鉤原則、釐清雙方各自戰略夥伴（如歐盟、俄羅斯與伊朗）的勢力範圍，以及界定東南亞、南亞與非洲等美中企業可能競爭的中立地帶。這個框架可在未來一年內逐步充實細節，並作為2027年9月在北京舉行的「川習會」議程基礎。
塔達指出，美國去年以來相繼發布的《國家安全戰略》與《國防戰略》，對台、日、韓是否屬於美國勢力範圍及重大國家利益仍語焉不詳，而中國對海陸疆界的企圖，也將影響美中共存模式的輪廓。他希望月底峰會後，華府與北京的意圖及彼此認定的重大國家利益，能更加清晰。
文章主張川習會應成為美中戰略重整的起點，透過權宜協議讓雙方各自淡出對方核心勢力範圍，建立可持續的共存模式，並在兩年內完成具體安排。 塔達建議美國宣布自2028年12月31日起停止對台運送軍備與物資，關閉美國在台協會，並不再將釣魚台列嶼視為美日共同防禦條約適用範圍。 塔達認為中國應在兩年內讓委內瑞拉與古巴的陸企控制公司停止營運或出售股權，並讓中國實體向美企持有或控制的實體採購至少300億美元能源與農產品。
精華 FAQ
文章主張川習會應成為美中戰略重整的起點，透過權宜協議讓雙方各自淡出對方核心勢力範圍，建立可持續的共存模式，並在兩年內完成具體安排。
塔達建議美國宣布自2028年12月31日起停止對台運送軍備與物資，關閉美國在台協會，並不再將釣魚台列嶼視為美日共同防禦條約適用範圍。
塔達認為中國應在兩年內讓委內瑞拉與古巴的陸企控制公司停止營運或出售股權，並讓中國實體向美企持有或控制的實體採購至少300億美元能源與農產品。
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