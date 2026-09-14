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中國掌握稀土王牌「釔」 成川習會強勢籌碼

編譯葉亭均／綜合外電
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稀土金屬「釔」的化學元素表符號。（路透）
稀土金屬「釔」的化學元素表符號。（路透）

川習會」預定下周四（24日）在華盛頓登場，關於稀土金屬「釔」（yttrium）的供應問題，可能成為美中領導人會面時的重要議題之一。

根據路透金屬專欄作家霍姆（Andy Home）報導，美國需要釔，而中國是全球最大供應國，中國去年年中一度完全停止向美國出口釔，此後供應也一直斷斷續續、極不穩定，已擾亂航空航太、能源及半導體產業。

釔的用途涵蓋螢幕顯示器、半導體及雷射等領域，像是被用於隔熱塗層，保護噴射引擎免受極端高溫影響，因此具有關鍵戰略地位。

然而，目前少有可靠數據顯示釔市場的規模。美國地質調查局也無法確定全球究竟開採出多少釔，但估計，去年全球礦山釔產量約1萬至1.5萬公噸。

釔的重要性，使其成為中國在貿易談判工具箱中的一項強力武器。全球幾乎所有釔都來自中國，然而中國去年4月對釔及另外6種稀土實施出口管制，導致海外出口幾乎陷入停滯。直到去年10月，美國才重新收到釔，當時中國重新開放出口，時值中國國家主席習近平與美國總統川普在南韓釜山舉行會談之前。

霍姆指出，儘管川普將去年10月底的川習會形容為「非常棒」，然而釔的出口在10月會談後再次枯竭。到今年2月，嚴重短缺已導致美國塗層供應鏈出現停產。

3月，中國向美國大量出口一批60噸氧化釔。這似乎是在白宮直接介入、替一家苦於取得出口許可證的美國大型企業出面後才促成的。

幾個月後，美國貿易代表葛里爾對中國釔出口速度緩慢表示不滿，並坦言：「有時候，我們必須出面表達立場。」

儘管5月又舉行了一次川習會，北京會後表示將與美國合作，處理外界對稀土出口的疑慮，但釔的出口水龍頭再次關閉，直到7月才重新開放，當月出口29噸。

霍姆分析，很明顯，北京正利用釔作為與美國更廣泛貿易對峙中的施壓籌碼：像是「擠牙膏般」每次少量提供足夠的供應，避免事態演變成全面衝突，卻又不足以真正緩解供應鏈壓力。

日本也對釔已成為一種懲罰手段深有體會。日本自去年11月以來幾乎沒有收到任何釔。當時，日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，激怒北京。其他關鍵金屬，如鎵、鋱及鏑的供應也遭到切斷，類似2010年時，中日因東海釣魚台（日本稱尖閣諸島）海域爆發外交衝突後，中國限制稀土出口的舉措。

稀土金屬「釔」的樣品。（路透）
稀土金屬「釔」的樣品。（路透）

精華 FAQ

  • 因為全球幾乎所有釔都來自中國，美國又高度依賴其供應；北京可透過出口管制與配額，對華府施加壓力，讓釔成為談判中的強力工具。

  • 釔短缺已擾亂航空航太、能源與半導體供應鏈，甚至使美國塗層供應鏈在今年2月出現停產，顯示其對高科技與軍工產業的重要性。

  • 中國採取「擠牙膏」式少量供應，避免全面衝突卻維持壓力；日本在高市早苗發言觸怒北京後，幾乎拿不到釔，連鎵、鋱、鏑也遭切斷。

稀土 川習會 川普

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