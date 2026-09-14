北京威脅不准對台軍售 川普：不擔心習近平會取消川習會

川習會預計9月登場。(路透)

川普 總統13日表示，他並不擔心中國國家主席習近平會取消本月稍晚備受期待的訪問。

彭博報導，川普13日在愛爾蘭西部敦貝格出席愛爾蘭公開賽時對記者表示：「不，我不擔心這個。我們的關係很好，他希望搞好關係，我們也希望如此。我們會搞好關係的。」

此前有報導指出，中國曾警告美國，如果美國批准新的對台灣軍售 ，中方將取消習近平即將進行的訪問。

川普先前曾表示正在考慮一項價值140億美元的對台軍售案，而習近平過去曾警告川普稱，如果台灣問題處理不當，可能引發衝突。

川普之前透露，他5月與習近平舉行峰會期間，就台灣議題與習近平進行「很多」討論。他當時接受福斯新聞採訪時表示，希望北京在這一議題上「冷靜下來」。

全球兩大經濟體的領導人定於本月稍晚在華府舉行面對面會談，雙方尋求管控在台灣、貿易、人工智慧(AI)和中東等議題上的緊張關係。儘管5月的峰會中兩位領導人表現出友好姿態，但兩國關係近期出現新的分歧，尤其是在伊朗戰爭問題上。

中國是伊朗石油的主要買家，北京一直沒有響應川普要求切斷與德黑蘭經濟聯繫的呼籲。川普則一直尋求加大對伊朗的經濟壓力，試圖迫使其重新開放荷莫茲海峽，並且達成協議結束衝突。

目前兩國似乎都希望維持關係穩定。去年雙方針鋒相對的關稅戰曾令金融市場不安，引發對全球經濟下滑的擔憂。此後達成的貿易休戰儘管受到稀土礦產和尖端技術出口管制方面持續緊張局勢的影響，但是總體上仍得以維持。不過，這項貿易休戰安排將於11月10日到期。