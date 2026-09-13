科技巨頭高喊AI減速 川普反嗆負面勢力 怕輸中國恐陷「囚犯困境」

中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海花園。(美聯社)

紐約時報 報導，美國總統川普 13日公開淡化人工智慧可能帶來的風險，將部分警告形容為「非常負面的勢力」炒作不會發生的情境，並稱美國當前最重要的目標，是不能在AI競賽中輸給中國。相較於急遽升高的AI風險，華府 雖開始有所動作，整體卻仍「大多在沉睡」，至今幾乎沒有實質回應，甚至連AI究竟是否構成重大威脅，都尚未形成基本共識。

最大難題在於華府愈來愈多人把美中AI競賽視為一場「囚犯困境」（prisoner's dilemma）。如果AI霸權成為本世紀最重要的國安競爭，美中理論上都能從共同設限中受益，但雙方可能都不相信對方會履約，而且AI不像核武軍控，幾乎無法驗證協議是否落實。這也讓華府陷入兩難：既擔心AI風險，又怕美國先踩煞車，讓中國趁勢超車。

路透報導，川普在愛爾蘭自家高爾夫球場受訪，被問到AI產業是否應放慢發展速度、接受更多監管時表示，美國目前在AI領域領先中國，而且是全球科技最先進的國家，「坦白說，我希望繼續保持這樣，因為誰贏得AI，誰就贏了。」

川普雖表示可以設置部分安全防護措施，但隨即批評，現在有「很多非常負面的勢力」提出不必要的疑慮，甚至渲染一些「根本不會發生」的事情。

這波AI安全爭議起於近期多起模型失控事件，有AI代理突破限制、疑似彼此協作掩蓋行蹤，甚至駭入其他公司的AI工具資料庫。隨後，超過1300名電腦科學家仿效愛因斯坦當年致函美國總統羅斯福警告核武風險，呼籲AI產業放慢腳步、政府介入。Anthropic執行長阿莫戴12日也發表3800字長文主張減速，Open AI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨即表態支持。

川普第二任期以來，政府整體政策明顯偏向支持AI產業擴張。隨著11月3日期中選舉逼近，AI與科技業高層也已投入大筆政治資金影響選情。

紐時形容，華府當前反應和業界憂慮形成極大反差。相較美國在冷戰期間為降低核戰風險成立專責機構、推動軍備管制條約，目前面對AI這項可能同樣帶來重大安全風險的科技，政府採取的仍是相當有限的介入方式。

多名前官員透露，白宮與政府內部其實有人認為應更積極處理AI安全，但官員普遍不願走在川普前面。

6月離開美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）的前政策副主管賈西亞（Michael Garcia）直言，「大家害怕跑在總統前面」，因為過去曾出現科技企業高層直接向川普反映不滿，最後使政策遭到修改甚至取消，進一步造成國安政策停滯。

隨著AI安全警告增加，國會承受的監管壓力愈來愈大，但眾議院議長、共和黨籍強生13日仍警告，不應倉促出手，以免「扼殺美國創新」。他表示，如果國會現在急著監管AI，美國恐怕就會輸掉與中國的競賽，「而這將威脅每一名美國人」。

不過，兩黨並非毫無共識。今年7月，一批民主、共和兩黨眾議員共同提出「前沿AI監管法案」（FRONTIER Act），希望建立全國性的AI安全與監督框架，只是在美中科技競爭升高下，短期內要推動更強硬的實質法案仍不容易。