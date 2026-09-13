日媒：川習會前中方開條件 若美對台軍售 習近平將暫緩訪美

日媒透露，中國已經告知美國，如果川習二會之前批准任何新的對台灣軍售案，北京有意取消領袖會談。圖為美國出售給台灣的自走砲。(美聯社)

日本共同社報導，多位熟悉美中關係的消息人士12日透露，中國已經告知美國，如果華府於兩國元首會談之前批准任何新的對台灣軍售 案，北京有意取消原定本月稍晚舉行的領袖會談。

報導指出，川普總統顯然希望在11月期中選舉前展現一番外交成就，極為重視與中國國家主席習近平 舉行高峰會。

消息人士指出，在著手準備習近平出訪美國之際，中國重申其立場，表示台灣議題是雙邊關係當中的「紅線」。

華府「川習會 」將於9月下旬舉行，除台灣問題外，美伊戰爭至今懸而未決，川普政府8月祭出大規模的「經濟孤立行動」，作為伊朗盟友的中國對此如何應對，也是華府川習會的焦點之一。

習近平5月中旬在北京與川普會晤時，向川普總統表示，台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，並且警告如果處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。

當時川普曾在電視訪談中說，對台軍售可能是與中國打交道時「很好的談判籌碼」，引發外界就美國對其亞洲盟邦所作長期安全承諾的質疑。

川普政府去年12月宣布總額達110億美元的歷來對台最大規模的單一軍售案，引發中方強烈反彈。

川普已經表示，將於24日在白宮接待習近平及其夫人，並且為他們舉行國宴。中國政府尚未就習近平訪美作出正式宣布。

不過其中一位消息人士表示：「中國展現合作姿態，並未阻礙與美國的對話。」

目前美國財政部和商務部主導對北京談判，雙方領袖預計將討論多項重要經濟議題，包括降低規模分別達300億美元商品關稅的一項預期的協議。

消息人士指出，建立針對人工智慧（AI）安全進行對話的架構也很可能成為首要議程。

川普曾對幕僚說，與中國、尤其是習近平維持良好關係，是他的首要之務，故美國高官試圖避免與北京鬧翻，避免影響或破壞華府川習會籌備作業。

共同社指中方向美方要求，不要在川習會前批准新的對台軍售，否則中國國家主席習近平將暫緩訪美。報導說，川普政府很重視這場今年第二次川習會。儘管外界多認為，美方將暫時擱置對台軍售，但中方仍提防難預測的美國總統川普，北京至今尚未官宣習近平訪美行程。

南京大學台灣研究所所長劉相平12日接受台北聯合報採訪指出，川普5月訪華後至今，美國的台海政策相對穩定，他指出，台灣問題依舊是中方在本次川習會中「一個比較重要的問題」。

劉相平說，雖然川普訪華後提出「四個不」(不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不因有美國支持搞台獨、不輕易承諾對台軍售)，這些是川普的口頭發言，要進一步形成政策，中美雙方在台海和平穩定上面能夠達成更多的共識並落實，去阻遏賴清德的台獨分裂活動。

他認為，從川普訪中後到目前為止，美國的台海政策、對中政策，沒有出爾反爾，像軍售也暫停了。