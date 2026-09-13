港媒：川習會前美中經貿談判 擬加入AI議題 1領域或能有進展

川習預定9月底再會，談論議題廣泛。圖為川普總統5月訪中時，與習近平在北京人民大會會談。(路透)

香港南華早報12日引述知情人士報導，美中在人工智慧(AI)領域的緊張升高，正影響中國國家主席習近平 訪美的最後準備。雙方正討論是否將期待已久的AI對話，併入9月華府「川習會 」前幾天舉行範圍更廣的經濟會議。外界評估，AI安全是唯一可能有些交集的領域。

不過，與川普總統關係密切的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯上個月與美國駐中大使龐德偉 、美國駐上海總領事馬志安等人訪問杭州，結束訪中行程後，他接受彭博訪問時表示，美國可能誤判中國科技領域的先進程度，「我認為我們低估了中國科技創新生態系統的品質和規模」。

國際媒體指戴恩斯此行目的是要磋商中國國家主席習近平9月赴美事宜。他提到，美國必須對此有更好的認識和理解，「因為我們將不得不與世界上最優秀、最聰明的一些人競爭，且我們已經在競爭之中了」。

5月北京川習會時同意啟動美中AI對話，此後一直與美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰主導的美中經貿談判分開進行，但美中始終難有進展。

貝、何可能討論美中「貿易委員會」與「投資委員會」及AI工作小組三項倡議，但只有貿易委員會有望在這次峰會前形成具體成果。雙方官員都認為，戰略穩定符合彼此利益，「這次峰會將讓戰略穩定的內涵更明確」。

另外，川普11月將面臨美國期中選舉，習近平則有預定10月召開的中共20屆五中全會與明年的中共21大，因此美中高層都視此次川習會為各自國內重大政治事件前的一個重要機會。

目前AI議題涵蓋半導體管制、AI模型蒸餾與智慧財產權、安全規範、網路安全及軍事應用的設限。由於範圍廣泛、雙方期待又有分歧，相關人士不預期目前能取得太多成果，AI安全是唯一可能有些交集的領域。