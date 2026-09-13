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川習會前讓步？川普：中國車廠可來美造車 但不接受直接進口

編譯劉忠勇、記者陳湘瑾／綜合報導
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川普總統堅持中國製汽車不准入美國市場，但可在美國投資設廠造車，為美國增加就業機會...
川普總統堅持中國製汽車不准入美國市場，但可在美國投資設廠造車，為美國增加就業機會。圖為在江蘇常州的一家汽車廠。(美聯社)

川普總統11日指稱，若中國汽車製造商願在美國設廠生產電動車，並雇用美國勞工，他也許會答應開放，但仍將維持實質禁止中國製汽車進口美國的政策。

川普11日接受福斯新聞專訪時，否認可能允許中國車進口美國。他談到中國國家主席習近平時說，「我們不讓他的汽車進入美國，從來都不允許」，否則美國汽車市場將被中國車「淹沒」。

川普還說，「中國如想進來，在這裡設廠生產汽車，我可以接受，日本也這麼做，但必須雇用我們的人。最重要的是，他們要雇用美國人、用美國人」。

川普表示，「我不希望看到(中國)他們跑到墨西哥用低成本生產，再把汽車運過邊境。這種事不會發生」。

川普表示，儘管國會議員與汽車製造商普遍反對，他不會反對中國汽車製造商在美國生產汽車。

路透報導，川普接受福斯新聞(Fox News)「殷格拉漢觀點」(The Ingraham Angle)節目訪問時表示：「如果中國想進來，在這裡設廠生產汽車，我是可以接受。」

他說：「日本就是這麼做，但他們雇用我們的人。最重要的是，他們雇用我們的人。」

川普還說，他不希望中國汽車製造商在墨西哥製造汽車，然後將車子運到美國。他說：「我不是在說中國汽車不好。」

川普預定兩周後將在華府與中國國家主席習近平會面。美國汽車製造商已敦促川普，不要同意讓中國車廠進入美國市場。

密西根州民主黨籍聯邦參議員史羅金(Elissa Slotkin)9日表示：「我們聽說有傳聞指出，川普計畫讓中國汽車在美國銷售，以作為他正在籌畫的更大協議的一部分。這將是一個戰略錯誤。」

川普稱史羅金的說法是「徹頭徹尾的假謠言」，並補充說他已阻擋中國汽車進入美國。

前總統拜登政府於2025年初實施的規定，實質上禁止所有中國汽車製造商在美國銷售或製造乘用車。同時，華府維持對中國電動車超過100%的關稅。

精華 FAQ

  • 川普表示，如果中國車廠願意在美國設廠製造汽車，尤其是電動車，他原則上可以接受，前提是必須在美國境內生產並配合當地就業。

  • 他明確否認會開放中國車直接進口，並強調不希望美國汽車市場被中國車淹沒，現行對中國汽車的實質禁止政策也將持續。

  • 川普預定兩周後在華府會見習近平，外界關注是否涉及汽車與貿易談判；但他已否認會用放行中國車作為協議交換條件。

川習會 川普 習近平

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